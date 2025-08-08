FC Bayern verlängert mit Top-Talenten Karl und Mike

Lennart Karl und Wisdom Mike bleiben dem FC Bayern langfristig erhalten. Die beiden Top-Talente haben ihre Verträge beim Rekordmeister am Freitag verlängert.

Der FC Bayern treibt seine Kaderplanung weiter voran. Wie der Rekordmeister am Freitag mitteilt, haben die beiden Nachwuchskräfte Lennart Karl (17) und Wisdom Mike (16) ihre Verträge verlängert.

"Wir wollen Lennart Karl und Wisdom Mike kontinuierlich an die Profis heranführen, sie sollen mit unserer Unterstützung jeden Tag alles geben, denn wir wünschen uns neben Jamal Musiala, Aleks Pavlović und Josip Stanišić weitere Eigengewächse in unserer ersten Mannschaft", sagt Sportvorstand Max Eberl zur Doppel-Verlängerung.

Lennart Karl übernimmt Rückennummer 42 von Jamal Musiala

Karl und Mike, die beide 2022 an den Campus wechselten, gelten als zwei der hoffnungsvollsten Nachwuchsspieler bei den Münchnern. Karl, der vom ehemaligen Bayern-Kapitän Michael Ballack beraten wird, feierte bei der Klub-WM im ersten Gruppenspiel gegen Auckland City FC sein Pflichtspiel-Debüt für die Profis und erzielte zuletzt im Testspiel gegen Tottenham Hotspur seinen ersten Treffer für die erste Mannschaft. Er wird künftig mit der Rückennummer 42 auflaufen, die bisher Jamal Musiala getragen hatte.

Christoph Freund: "Beide sind noch sehr jung und haben enormes Potenzial"

"Lennart Karl und Wisdom Mike sind seit Jahren am FC Bayern Campus und seither stets prägende Spieler ihrer Mannschaften. Lennart ist mutig, torgefährlich, technisch versiert mit enger Ballführung in 1:1-Situationen und offensiv sehr variabel einsetzbar", schwärmt Sportdirektor Christoph Freund.

Teamkollege Mike sei "antrittsschnell, explosiv und dynamisch mit Zug zum Tor und einem guten Abschluss über die Außenbahn – ein Flügelspieler, wie wir ihn beim FC Bayern gerne sehen. Beide sind noch sehr jung und haben enormes Potenzial."