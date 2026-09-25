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FC Bayern verkündet Musiala-Diagnose

Jamal Musiala reist von der Nationalmannschaft ab. Der Offensivspieler des FC Bayern hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen.
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Reist zurück nach München: Jamal Musiala.
Reist zurück nach München: Jamal Musiala. © IMAGO

Das ist bitter! Die Länderspielperiode ist für Jamal Musiala beendet. Das Zauberfüßchen des FC Bayern kehrt vorzeitig nach München zurück. Das verkündete der Klub. Der Grund: Musiala hat sich einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. 

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Musiala verletzte sich beim Aufwärmen

Schon beim Nations-League-Auftakt in Amsterdam gegen die Niederlande (1:1) musste die Klopp-Truppe ohne Jamal Musiala auskommen. Der Bayern-Profi habe beim Aufwärmen über Oberschenkelprobleme geklagt, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstagabend kurz vor dem Anpfiff mit.

Nadiem Amiri vom FSV Mainz 05 ersetzte Musiala auf der Zehnerposition, taktisch änderte sich dadurch nichts.

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