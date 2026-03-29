Der DFB-Torhüter, der aktuell an Stuttgart verliehen ist, hat einen bis 2030 gültigen Vertrag beim FC Bayern - doch es gibt keinen Kontakt. Wie geht es auf dieser wichtigen Position weiter?

Im Kreise der deutschen Nationalmannschaft hatten Alexander Nübel und Jonas Urbig dieser Tage die Gelegenheit, sich schon einmal persönlich kennenzulernen. Zumindest bis Donnerstag, ehe Urbig wegen einer Kapselverletzung im rechten Kniegelenk abreisen musste. Laut Bundestrainer Julian Nagelsmann eine Vorsichtsmaßnahme, aber dennoch ärgerlich für Urbig.

Angeschlagen abgereist vom DFB-Team: Jonas Urbig. © IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Der junge Bayern-Keeper, Nübel sowie die aktuelle Nummer eins Oliver Baumann waren für die Testspiele am Freitagabend in Basel gegen die Schweiz (20.45 Uhr/RTL) und am Montag in Stuttgart gegen Ghana (20.45 Uhr/ARD) nominiert worden. Und läuft in den kommenden Wochen alles nach Plan, hat das Trio gute Chancen, bei der WM im Sommer dabei zu sein. Ob Nübel und Urbig anschließend auch im Verein zusammenarbeiten werden? Unwahrscheinlich, aber nicht ganz ausgeschlossen.

Urbig als neue Nummer eins

Denn Nübel hat beim FC Bayern einen bis 2030 gültigen Vertrag, nach jetzigem Stand wird seine Leihe zum VfB Stuttgart am 30. Juni enden. Danach ist der 29-Jährige offiziell wieder Bayern-Spieler. Aber wird es tatsächlich dazu kommen? Nach AZ-Information wird intern eher Jonas Urbig als künftige Nummer eins gesehen für die Zeit nach Manuel Neuer. Bayerns Kapitän, der an diesem Freitag seinen 40. Geburtstag feiert, hat noch nicht final entschieden, wie es weitergeht. Neuers Optionen lauten: Karriereende oder Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr bei Bayern. Offen ist zudem die Zukunft von Sven Ulreich (Vertrag läuft aus) und Daniel Peretz (Vertrag bis 2028/derzeit an Southampton verliehen).

Bayern und die Fragezeichen im Tor. Während der loyale und verlässliche Ulreich noch mal ein neues Arbeitspapier erhalten könnte, streben die Münchner bei Peretz und Nübel einen Verkauf an, wie intern zu hören ist. Es könnte aber auch auf zwei weitere Leihgeschäfte hinauslaufen. Knackpunkt bei Nübel ist vor allem dessen hohes Gehalt, das bei bis zu elf Millionen Euro brutto pro Jahr liegen soll. Bayern zahlt in dieser Saison zwei Drittel davon, der VfB ein Drittel. Ein Modell für die Zukunft ist das aber wohl nicht.

Seit Freitag 40 Jahre alt: Manuel Neuer. © IMAGO/Philippe Ruiz

Stuttgarter Perspektiven

"Im Fußball würde ich gar nichts ausschließen", sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth der "Sport Bild" zu einer möglichen Weiterbeschäftigung von Nübel: "Die Frage kommt aber zu früh. Das müssen wir abwarten, wir können die Rechnung hier nicht ohne den Wirt machen. Schließlich hat Alex einen langfristigen Vertrag in München." Beim VfB sieht es eher danach aus, dass Talent Dennis Seimen (20) eine Chance erhält.

Bayerns Funkstille als deutliches Signal

Bemerkenswert: Nach AZ-Infos haben die Bayern-Verantwortlichen, Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund, bislang kein Gespräch mit der Nübel-Seite über dessen Zukunft geführt. Generell gab es dem Vernehmen nach keinen Austausch mehr mit Nübel seit dessen Vertragsverlängerung im April 2024. Nur Bayerns Torwarttrainer Michael Rechner soll sich regelmäßig beim Keeper gemeldet haben. Ansonsten: die große Zurückhaltung. Ein Signal, dass man nicht mit Nübel plant.

Letztlich sitzt der Torhüter, der als kollegial und angenehm gilt, am längeren Hebel. Er hat bei Bayern einen langfristigen Vertrag und kann sich in Ruhe nach einem neuen, ambitionierten Klub umschauen. Sofern es nicht doch zu einem Zweikampf Urbig gegen Nübel beim FC Bayern kommt.