FC Bayern: Überraschung! Darum sitzt Kane gegen Bergamo nur auf der Bank

Gegen Gladbach musste Harry Kane passen. In Bergamo steht der Mittelstürmer des FC Bayern zwar wieder im Kader, doch sitzt zunächst nur auf der Bank.

Auch für seinen besten Angreifer machte Vincent Kompany keine Ausnahme. Torjäger Harry Kane darf den Start des FC Bayern in die K.o.-Phase der Champions League nicht in der Münchner Startelf erleben. Trainer Kompany verzichtet im Achtelfinal-Hinspiel bei Atalanta Bergamo zumindest zunächst auf seinen Top-Angreifer.

"Harry hat einmal trainiert", begründete Kompany vor dem Anpfiff bei Amazon Prime die Ersatzspieler-Rolle von Kane, der noch an den Folgen einer Waden-Prellung laborierte. "Von Anfang an war es zu früh», erklärte Kompany. Aber "er kann heute sicherlich eine Rolle spielen. Wir sind froh, dass er dabei ist."

Jackson ersetzt Kane gegen Bergamo

"Er ist nicht ganz fit geworden" erzählte auch Offensiv-Kollege Serge Gnabry vor dem Aufwärmen im Stadion: "Schade." Wie schon beim 4:1 gegen Borussia Mönchengladbach darf erneut Nicolas Jackson auf der Mittelstürmer-Position beginnen. Die Leihgabe aus Chelsea habe gegen Gladbach "ein super Spiel gemacht", so Gnabry.

Den Bundesliga-Klassiker am vergangenen Freitag hatte Kane komplett verpasst. In Bergamo zählt er immerhin wieder zum Aufgebot.

Den Bayern fehlt neben dem erneut an der Wade verletzten Kapitän Manuel Neuer (Muskelfaserriss), der im Tor von Jonas Urbig (22) vertreten wird, beim Anpfiff in Kane damit ein weiterer Leistungsträger und Führungsspieler auf dem Platz.