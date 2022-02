FC Bayern: Trotz Reservisten-Dasein  Omar Richards schwärmt von Julian Nagelsmann

Omar Richards spielt beim FC Bayern bisher noch keine tragende Rolle. Dennoch ist der Linksverteidiger mit seiner Situation bei den Münchnern zufrieden und zeigt sich vor allem von Trainer Julian Nagelsmann begeistert.

München – Die Zwischenbilanz von Omar Richards in seiner ersten Saison beim FC Bayern ist ernüchternd: Lediglich drei Mal durfte er in der Bundesliga von Beginn an auflaufen, davon nur eine Partie über die volle Distanz.

Hinzu kommen sechs Joker-Einsätze in der Liga, sowie zusammengerechnet eine Halbzeit in der Champions League.

Richards: Nagelsmann? "Bereitet uns perfekt auf die Spiele vor"

Dennoch scheint der 24-jährige Engländer seinen Wechsel in die bayerische Landeshauptstadt nicht bereut zu haben. Besonders von Trainer Julian Nagelsmann zeigt sich der Linksverteidiger der Münchner begeistert.

"Irgendwann habe ich kapiert, dass alles, was er mich tun ließ, einen Grund hatte. Er hat immer neue Ideen, alles ist frisch und das Training bereitet uns perfekt auf die Spiele vor", schwärmt Richards gegenüber der " ". Zudem sei der 34-jährige Coach "immer gut drauf und nahbar."

Richards konnte Interesse des FC Bayern gar nicht glauben

Richards, der zunächst das Interesse des deutschen Rekordmeisters nach eigenen Angaben gar nicht habe glauben können, wechselte im Sommer vom FC Reading ablösefrei in die bayerische Landeshauptstadt. "Wenn man hier ankommt, spürt man einfach den Ehrgeiz. Man weiß, dass man hier einfach nur gewinnen muss. Ich glaube, das kann man nicht übersehen. Es liegt in der Luft", erklärte Richards.

Es scheint also so, als ob sich der Abwehrspieler in München trotz der geringen Spielpraxis wohlfühlt und zuversichtlich in die Zukunft blickt. "Ich bin in einem Team mit Superstars und einigen der besten Spieler der Welt. Ich bin immer noch neu dabei. Aber ich bin am richtigen Platz und werde jeden Tag besser, man weiß also nie, was passieren kann", so Richards.