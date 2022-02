FC Bayern: Julian Nagelsmann zieht den Alaba-Vergleich  Aussagen zu Dayot Upamecano lassen tief blicken

Gegen Greuther Fürth bekam Dayot Upamecano nach zuletzt heftiger Kritik das Vertrauen von Julian Nagelsmann ausgesprochen. An die Qualitäten von Bayerns Ex-Abwehrboss David Alaba wird der Franzose laut Nagelsmann aber nicht herankommen.

München – Dayot Upamecano hat es nicht einfach zur Zeit: Der Sommerneuzugang des FC Bayern stand heftig in der Kritik, Lothar Matthäus bezeichnete ihn unter anderem als "Fremdkörper" im Team.

Zu Saisonbeginn noch in Bayerns erster Elf gesetzt, war der Franzose zuletzt nur noch zweite Wahl unter Julian Nagelsmann. Beim 4:1-Erfolg gegen Greuther Fürth bekam er, nachdem er gegen RB Salzburg in der Königsklasse 90 Minuten auf der Bank saß, vom Bayern-Coach mal wieder das Vertrauen ausgesprochen und durfte über die volle Distanz ran, konnte aber nicht überzeugen (AZ-Note 5).

Nagelsmann lobt Upamecano: "Herausragender Verteidiger"

"Wenn er sich seiner Tugenden bewusst ist, ist er ist ein herausragender Verteidiger! Er kann gegen Weltklassespieler sehr gut spielen. Er braucht einfach diese Gier in allen Verteidigungsaktionen", sagte Nagelsmann vor der Partie bei DAZN. "Er hat schon viele gute Spiele gemacht. Er hat Kylian Mbappé schon einmal ausgeschaltet, Neymar verteidigt, er hat auch gegen Lewy (Robert Lewandowski, d. Red.) gute Spiele gemacht in der Vergangenheit."

Der Bayern-Coach führte weiter aus und zog bei seinen Erläuterungen einen vielsagenden Vergleich mit einer Bayern-Legende heran: "Ich erwarte nicht, dass er ein Spieler wird, der wie David Alaba jeden Ball perfekt in den Halbraum spielt." Eine Aussage, die aufhorchen lässt! Nach Auffassung von Nagelsmann hat Upamecano also nicht die Qualitäten des Österreichers im Spielaufbau und wird sie wohl auch in Zukunft nicht erreichen.

Nagelsmann: Upamecano hat "andere Qualitäten, die des Verteidigens"

Die Statik im Spiel des FC Bayern hat sich seit Alabas Abgang zu Real Madrid enorm verändert. Bayerns ehemaliger Abwehrboss glänzte als Taktgeber der Defensiv-Reihe mit Spielübersicht, Kommandos und langen Diagonalbällen im Aufbauspiel.

Fähigkeiten, die aktuell im Kader des FC Bayern nur noch Niklas Süle in Ansätzen vorzuweisen hat – bis zum Sommer, dann verlässt auch der deutsche Nationalspieler die Münchner ablösefrei. Nagelsmann setzt bei Upamecano hingegen vielmehr auf "andere Qualitäten, die des Verteidigens". Ähnlich wie Teamkollege Lucas Hernández komme der französische Nationalspieler eher über die Robustheit. "Mit den beiden sind wir grundsätzlich sehr stabil", erklärte Nagelsmann weiter. "Upa ist herausragend und er hat mein Vertrauen."

Rückendeckung vom Trainer, wenngleich es nicht allzu verwunderlich wäre, wenn der FC Bayern im Sommer auf dem Transfermarkt zuschlägt und einen weiteren Innenverteidiger der Marke Alaba verpflichtet.