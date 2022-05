FC Bayern: Thomas Müller verlängert Vertrag bis 2024

Thomas Müller bleibt dem FC Bayern treu! Der 32-Jährige hat seinen Vertrag in München bis 2024 verlängert.

München - Jetzt ist es endlich durch! Thomas Müller hat seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern um ein weiteres Jahr verlängert. Das gab der deutsche Rekordmeister am Dienstagnachmittag bekannt.

"Thomas Müller ist eine Identifikationsfigur, die das Wappen unseres Clubs im Herzen trägt. Den FC Bayern hat schon immer Kontinuität ausgezeichnet, und deshalb sind wir glücklich, dass es uns gelungen ist, auch mit diesem wichtigen Spieler zu verlängern. Er ist einer, der Führung übernimmt, außerdem ist er mit seiner Art in der Kabine ein wichtiger Charakter", wird Vorstandsboss Oliver Kahn auf der Homepage der Münchner zitiert.

Thomas Müller: Mit elf deutschen Meisterschaften Bundesliga-Rekordhalter

Müller schloss sich 2000 im Alter von zehn Jahren dem FC Bayern an. Im Anschluss daran durchlief er sämtliche Jugendmannschaften der Münchner, ehe er 2008 sein Profi-Debüt feierte.

"Es macht mir unheimlich Spaß, die roten Farben jedes Jahr aufs Neue auf und neben dem Spielfeld hochzuhalten. Selbst dann, wenn einem auch mal der Wind ins Gesicht bläst. Also pack ma's weiterhin gemeinsam an", sagte Müller bei seiner Vertragsunterschrift. Der Offensivspieler ist mit elf deutschen Meisterschaften der Rekordhalter in der Bundesliga. In den Jahren 2013 und 2020 gewann er mit den Münchnern sogar das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

In den letzten Monaten hatte es um den 2014er-Weltmeister Müller, Kapitän Manuel Neuer, Torjäger Robert Lewandowski und Serge Gnabry viel Unruhe gegeben. Während auch bei Neuer viel auf eine Vertragsverlängerung über 2023 hinaus hindeutet, ist die Zukunft von Lewandowski und Gnabry weiterhin offen.