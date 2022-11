FC Bayern-Talent Paul Wanner ist erstmals im ÖFB-Kader

Paul Wanner gehört zu den vielversprechendsten Nachwuchstalenten beim FC Bayern. Jetzt muss er sich entscheiden, für welche Nationalmannschaft er antreten will. Der ÖFB lockt ihn mit einer Nominierung für die anstehenden Testspiele.

München – Tage der Entscheidung für Paul Wanner vom FC Bayern München: Der 16-Jährige besitzt sowohl die österreichische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft und kann somit für beide Nationalteams auflaufen – muss sich aber entscheiden. Jetzt hat ihn der ÖFB zur A-Nationalmannschaft eingeladen. Eine endgültige Entscheidung pro Österreich ist dies jedoch nicht.

Paul Wanner ist zur österreichischen Fußball-Nationalmannschaft eingeladen

Paul Wanner vom deutschen Rekordmeister Bayern München wird erstmals an einem Lehrgang der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft teilnehmen. Der 16-Jährige wurde von Trainer Ralf Rangnick in den Kader für die Testspiele gegen Andorra und Italien (16. und 20. November) berufen. Wie der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Montag mitteilte, wird Wanner in den Spielen jedoch nicht eingesetzt werden. Somit kann er weiter zwischen dem DFB und dem ÖFB wählen.

Wanner soll Abläufe beim ÖFB kennenlernen

Das Talent soll die Möglichkeit erhalten, Trainer und Mannschaft kennenzulernen. Wanner besitzt neben der österreichischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft und spielte beim DFB bereits in der U15, U17 und U18. Neben Wanner werden auch sein Bayern-Kollege Marcel Sabitzer sowie sieben weitere Bundesliga-Profis Teil der Rangnick-Mannschaft sein.