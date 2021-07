FC Bayern: Star-Neuzugang Dayot Upamecano bekommt die Trikotnummer 2

Neuzugang Dayot Upamecano kann nun doch schon Anfang Juli mit der Vorbereitung beim FC Bayern starten. Mittlerweile ist auch klar, welche Trikotnummer der Franzose bekommen wird.

München - Der FC Bayern und RB Leipzig haben sich in der Causa Dayot Upamecano nun doch noch einigen können. Wie die Münchner am Montagmorgen bekanntgegeben haben, wird der Franzose bereits jetzt mit der Vorbereitung beim FC Bayern starten.

Am Montag und Dienstag finden Leistungstests statt, am Mittwoch bittet der neue Trainer Julian Nagelsmann dann zur ersten Trainingseinheit an der Säbener Straße. Dann wird also auch schon Upamecano mit von der Partie sein.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Trikotnummer: Dayot Upamecano bekommt die 2 beim FC Bayern

Mittlerweile ist auch klar, mit welcher Trikotnummer der 22-Jährige in Zukunft beim deutschen Rekordmeister auflaufen wird. Wie es sich für einen Innenverteidiger gehört, wird es die Nummer zwei. Das Dress des Neuzugangs (kam für 42,5 Millionen Euro aus Leipzig) ist bereits im Online-Shop der Bayern zu kaufen. Bei Leipzig trug der Defensivspieler die Rückennummer fünf.

Dayot Upamecano bekommt bei den Bayern die Trikotnummer 2. © AZ-Screenshot

Upamecano ist damit Trikot-Nachfolger von Álvaro Odriozola. Der Franzose dürfte aber ohne Zweifel eine deutlich größere Rolle bei den Bayern einnehmen als der Rechtsverteidiger...