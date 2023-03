FC Bayern: Spenden für Gerd-Müller-Denkmal in der Allianz Arena gesammelt

Bayern-Fans sammeln Becher, um eine Statue der Stürmer-Legende zu finanzieren.

München - Tolle Aktion der Bayern-Fans: Beim Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag rief die Kurt-Landauer-Stiftung alle Zuschauer dazu auf, das Becher-Pfand zu spenden. Aus gutem Grund: Mit dem Geld soll ein Denkmal für Gerd Müller finanziert werden. Bayerns Stürmer-Legende war im Jahr 2021 nach langer Krankheit im Alter von 75 Jahren verstorben.

Eine Bronzestatue für Gerd Müller

"Auf einem Sockel direkt auf der Esplanade kurz vor dem Stadioneingang soll Gerd Müller in 1,5-facher Lebensgröße in Bronze erstrahlen - und das natürlich in seiner unvergleichlichen Jubelpose, mit der er seine Tore stets feierte", teilte die Kurt-Landauer-Stiftung mit.

"Er hat die Tore geschossen"

Etwa 150.000 Euro wird das Projekt wohl kosten, die Aktion am Samstag war ein wichtiger Schritt.

Bisher gibt es nur eine Statue in Müllers Heimat Nördlingen, das soll sich bald ändern. "Gerd war vielleicht nicht der beste Spieler - aber der wichtigste", sagte Franz Beckenbauer (77) einst über "Bomber" Müller: "Ohne Gerd hätten wir nie diese Erfolge gehabt. Er hat die Tore geschossen."