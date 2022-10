FC Bayern: Sané in Topform - ein Bussi für den Matchwinner

Besondere Belohnung für Matchwinner Leroy Sané - vom Kollegen Leon Goretzka gab's ein Küsschen.

München - Guten Freunden gibt man ein Küsschen, guten Teamkollegen sowieso. Leon Goretzka drückte Leroy Sané direkt nach dessen Treffer zum 1:0 gegen Viktoria Pilsen ein Schmatzer-Bussi auf die Wange. "Ich kenne Leroy schon ewig. Das war der Grund, warum er dann noch ein zweites Tor gemacht hat, weil er noch eins haben wollte", scherzte Goretzka auf die Leistung seines Kumpels angesprochen.

Sané bildet das Zentrum der Offensive

Sané, oft umstritten wegen seiner lässigen Spielweise, die ihm in Formdellen als Arroganz ausgelegt wird, ist der Spieler der Stunde in der Bayern-Offensive. Er erzielte gegen Pilsen und beim 4:0 am vergangenen Freitag gegen Bayer Leverkusen jeweils das Führungstor - insgesamt drei Treffer in den beiden Partien nach der Länderspielpause. Noch ein Spitzenwert: In seinen letzten 13 Champions-League-Spielen kommt der 26-Jährige nun auf zehn Tore und sieben Vorlagen.

"Er hat verstanden, was wir alle von ihm wollen - und was wir an ihm lieben", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic über den oft so rätselhaften, eigenwilligen wie genialen Sané. Trainer Julian Nagelsmann hält "unfassbar große Stücke auf ihn. Dass er einer der besten Spieler Europas ist, steht außer Frage. Dass er jeder Mannschaft der Welt das i-Tüpfelchen geben kann, auch."

Sadio Mané ist "ein Mensch mit Gefühlen"

Was natürlich auch für Sadio Mané gilt, der in beiden Heimspielen einen Treffer beisteuerte und wieder ansteigende Form zeigt. Dessen Durchhänger ist ebenfalls Geschichte und laut Nagelsmann "simpel zu erklären". Denn, so der Cheftrainer: "Sadio ist ein Mensch mit Gefühlen. Umso mehr Spaß macht es, wenn man ihn glücklich sieht - dann bin ich auch glücklich."