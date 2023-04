FC Bayern: Salihamidzic überrascht von Kritik an Kimmichs Jubelgeste

Der Sportvorstand des FC Bayern wollte die Diskussion über den Vorfall in Freiburg nicht wieder neu entfachen, hat aber eine klare Meinung zu dem Thema.

München - Hasan Salihamidzic hat sich erstaunt über die Kritik an der Jubelgeste von Joshua Kimmich nach dem 1:0 beim SC Freiburg gezeigt.

Salihamidzic: Diskussionen über Kimmich-Jubel "ein Witz"

"Das hat mich sehr überrascht", sagte der Sportvorstand des FC Bayern vor dem Abflug zum Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Manchester City. Die Partie in der Königsklasse steigt am heutigen Dienstag (21 Uhr live bei Amazon Prime Video und ).

Das sei ein "Witz", dass es dazu so viele Diskussionen gegeben habe, sagte Salihamidzic über die Aktion von Kimmich. Der 28-Jährige sei ein emotionaler Spieler und werde "in Anführungsstrichen bestraft", dass er sich gefreut habe. "Jo hat alles dazu gesagt", sagte Salihamidzic, der die Diskussion nicht wieder neu entfachen wollte.

Kimmich hatte nach dem Sieg mit geballten Fäusten und weit aufgerissenem Mund in Richtung der Freiburger Kurve gefeiert. Einige SC-Spieler hatten dies kritisiert. Kimmich hatte sich nach dem Spiel für die Geste entschuldigt.

FC Bayern fliegt selbstbewusst nach Manchester

Der FC Bayern rechnet sich im Champions-League-Kracher bei Manchester City gute Siegchancen aus. "Wir wissen, was wir können und haben Selbstvertrauen. Jeder ist top motiviert", sagte Salihamidzic. "Mutig sein", lautete der Appell des 46-Jährigen an die Mannschaft.

Im Viertelfinal-Hinspiel wollen sich die Münchner eine optimale Ausgangsposition für das Rückspiel in der Allianz Arena acht Tage später verschaffen. "Das ist ein Spiel, das hätte auch ein Finale sein können. Ich glaube, dass alle einen sehr guten Tag haben müssen", befand Salihamidzic.

Besonderes Augenmerk liegt im Etihad Stadium nicht nur auf dem Trainer-Duell zwischen Pep Guardiola und Thomas Tuchel, sondern auch auf Manchesters Starstürmer Erling Haaland.

"Klar ist das einer der besten Stürmer der Welt. Man muss sehr aufmerksam ein und eine gute Mannschaftsleistung bieten und individuell einen guten Tag haben", forderte der Sportvorstand und warnte vor dem Pressing der Engländer.