FC Bayern: Salihamidzic erlebt ein Wochenende mit zwei Pleiten

Bayern-Trainer Holger Seitz sagt zum verlorenen Derby gegen den TSV 1860: "Das Einzige, was gefehlt hat, war das Tor für uns!" Brazzo war im Stadion.

me

München – Bayern gegen Sechzig, Rot gegen Blau - selbst Hasan "Brazzo" Salihamidzic war am Samstag im Grünwalder Stadion vorbeigekommen, um zu sehen: Wie schlagen sich die Talente des FC Bayern II gegen die Löwen-Profis?

Der Sportvorstand der Roten wurde enttäuscht: Das 0:2 der Zweitvertretung stürzt die Mannschaft von Trainer Holger Seitz tiefer in den Tabellenkeller. "Wir hatten in zweiten Halbzeit sehr gute Möglichkeiten. Tatsächlich hätten wir trotz Unterzahl noch den Ausgleich machen können", erklärte Seitz: "Von daher bin ich mit dem Auftreten zufrieden. Das Einzige, was leider gefehlt hat, war das Tor für uns."

Bayern-Verteidiger Feldhahn: "Sie wussten, sie müssen unbedingt gewinnen"

Kapitän Nicolas Feldhahn trauerte ebenfalls den vergebenen Chancen hinterher: "Wir haben eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Sechzig hat eine gute Truppe, nichtsdestotrotz haben wir zu zehnt gut dagegengehalten."

Der Abwehrspieler erklärte, weshalb sich die drittplatzierten Blauen gegen den schwächelnden amtierenden Meister (Rang 16) gerade im zweiten Durchgang schwer taten: "Sechzig konnte nur noch verlieren gegen zehn Mann. Sie waren schon 1:0 vorne und wussten, sie müssen unbedingt gewinnen."

Letzten Endes schafften es die Sechzger, auch zum Leidwesen Salihamidzics, der in einen seltenen "Genuss" kam: Nach dem 2:3 der Profis gegen Borussia Mönchengladbach, ausgerechnet besiegelt durch Ex-Löwe Florian Neuhaus, sah er gleich zwei Bayern-Pleiten an einem Wochenende.