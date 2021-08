FC Bayern polarisiert: Kurioses Ergebnis bei Fan-Umfrage

Bei einer Fan-Umfrage zur Beliebtheit der Vereine wurde der FC Bayern zum meistverhassten Klub in Deutschland gewählt. Dass sich die Münchner jedoch auch als beliebtester Klub bezeichnen können, zeigt, wie sehr der deutsche Rekordmeister polarisiert.

München - Der FC Bayern bleibt weiterhin der polarisierendste Fußballverein in Deutschland.

Bei einer Fan-Umfrage der Vergleichsplattform "Sportwettentest" wurden die Münchner nämlich zum meistverhassten sowie zum beliebtesten Verein gewählt.

Anhänger vom BVB und RB Leipzig contra Bayern

24 Prozent der 2.000 befragten Fans finden den Rekordmeister von allen Klubs in der Bundesliga am unsympathischsten. Dahinter reihen sich der BVB, Schalke 04, Dynamo Dresden und die Leipziger ein.

Besonders die Anhänger von Supercup-Gegner (20.30 Uhr/Sky und ) Borussia Dortmund und RB Leipzig wählten die Bayern hier auf den ersten bzw. letzten Platz.

Bayern mit den meisten Unterstützern

In der selben Umfrage erzielte der FCB jedoch auch einen Spitzenwert. 25 Prozent der Teilnehmer gaben an, den FC Bayern als ihren Verein zu unterstützen. Zudem glauben zwei Drittel der Befragten auch in der kommenden Saison an eine Münchner Meisterschaft.

Neben der Nagelsmann-Truppe stehen Dortmund, 1. FC Köln, Hamburger SV, VfB Stuttgart auf der Liste der beliebtesten Mannschaften.