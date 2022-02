FC Bayern plant "Summer Tour" in die USA und neuen Standort in Thailand

Zwei Jahre lang hat keine "Summer Tour" des FC Bayern München im Ausland stattfinden können. Dieses Jahr soll es nun wieder so weit sein.

München - Seit 2014 zieht es den FC Bayern im Rahmen der "Audi Summer Tour" auf weltweite Vermarktungsreise. Bisher ging es zumeist in die USA oder nach China. Nachdem in den letzten beiden Jahren die Reisen aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser gefallen sind, plant man für diesen Sommer erneut einen Ausflug über den großen Teich.

FC Bayern plant Tour in die USA und nach Mexiko

Sofern es die Corona-Situation zulässt, soll es zu Werbezwecken in diesem Jahr wieder in die USA gehen, so berichtet es der "Bild"-Podcast "Bayern Insider". Als konkretes Ziel wurde Washington D.C. genannt, zudem soll es ein Abstecher nach Mexiko geben.

Mit dem Trip will der deutsche Rekordmeister die Marke "FC Bayern" in den USA weiter ausbauen. Im Rahmen des Super Bowl am vergangenen Sonntag ließ der FC Bayern erstmals einen Werbespot schalten - in Anspielung auf das erste offizielle NFL-Spiel in Deutschland, welches im Herbst 2022 in der Münchner Allianz Arena stattfinden soll.

Bereits die letzte "Summer Tour" im Jahr 2019 ging in die USA. Damals reiste der deutsche Rekordmeister nach Los Angeles, Houston und Kansas City, wo die Münchner zu Freundschaftsspielen gegen Real Madrid, den FC Arsenal und den AC Mailand antraten. Ob auch in diesem Sommer solch prestigeträchtigen Begegnungen geplant sind, sind indes noch nicht bekannt.

Neues Auslandsbüro des FC Bayern in Bangkok geplant

Aber nicht nur in den USA und in Mexiko arbeitet der FC Bayern an seiner Bekanntheit, sondern auch in Thailand. So sollen die Münchner in der thailändischen Hauptstadt Bangkok die Errichtung eines Auslandsbüros planen. Der FC Bayern unterhält solche Standorte bereits in New York und in Shanghai. In Thailand betreiben die Münchner bereits eine Fußballschule.

Mit dem neuen Auslandsbüro wollen die Bayern die Vermarktung in Asien weiter vorantreiben.