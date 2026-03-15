FC-Bayern-Pech: Auch Youngster Wisdom Mike fällt länger aus

Den FC Bayern verfolgt das Verletzungspech! Youngster Wisdom Mike muss sich einer Hüft-Operation unterziehen.

Das Verletzungspech beim FC Bayern hält weiter an!

Neben Sven Ulreich gesellte sich am Sonntag der zweite längerfristige Ausfall zum deutschen Rekordmeister hinzu: Youngster Wisdom Mike hat sich im Training "eine Muskelverletzung an der linken Hüfte zugezogen und muss sich einem operativen Eingriff unterziehen".

Saisonaus für Mike droht

Dies gab der Rekordmeister auf der Homepage bekannt. Der Offensivspieler fällt damit "für einen noch unbestimmten Zeitraum aus". Laut "Sky" betrage die Ausfallzeit ersten Einschätzungen nach drei bis vier Monate, was gleichbedeutend mit dem Saisonaus wäre.

Der 17-Jährige, der 2022 in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern wechselte, feierte im September 2025 beim 4:0-Sieg gegen Werder Bremen sein Bundesliga-Debüt. Danach kam er in dieser Saisondrei weitere Male in der Liga sowie einmal in der Champions League zu Kurzeinsätzen.