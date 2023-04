FC Bayern: Oliver Kahn spricht schon von Comeback von Julian Nagelsmann

Oliver Kahn ist überzeugt davon, dass Julian Nagelsmann bald wieder als Trainer an der Seitenlinie stehen wird. "Er liebt den Fußball", sagte Bayern Münchens Vorstandschef am Sonntagabend in der Sendung "Sky90 - die Fußballdebatte". Nagelsmann könne gar nicht anders, als schnell wieder Trainer sein zu wollen.

03. April 2023 - 06:46 Uhr | AZ/dpa

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn (l) und Julian Nagelsmann. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild