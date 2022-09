FC Bayern: Ohne Mathys Tel und Bouna Sarr gegen Union Berlin

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann muss auf Mathys Tel, der im Pokal sein erstes Tor für die Münchner erzielte, und Bouna Sarr verzichten.

München - Am Samstag tritt der FC Bayern zum Topspiel der Bundesliga gegen Union Berlin an (15.30 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker).

Aufseiten des Tabellenführers wird Neuzugang Mathys Tel, der am Mittwoch in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Viktoria Köln sein erstes Tor im Bayern-Trikot erzielte, definitiv nicht dabei sein. Wie Trainer Julian Nagelsmann am Freitagmittag auf der Pressekonferenz verriet, zog sich der 17-Jährige in der Partie eine "kleine Kapselverletzung" zu.

FC Bayern: Auch Bouna Sarr fällt aus

Bis zum Spiel gegen Inter Mailand kommende Woche in der Champions League wird das Talent aber voraussichtlich wieder fit sein.

Auch Bouna Sarr wird nicht mit nach Berlin reisen, er hat Probleme an der Patellasehne. Dabei sein soll hingegen Eric Maxim Choupo-Moting, der Probleme im Adduktoren- und Schambereich hat. Kurz vor der Presserunde wurde jedoch entschieden, dass der 33-Jährige mitkommen und normal trainieren soll.