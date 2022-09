Bundesliga im Liveticker: Union Berlin gegen FC Bayern – Endstand 1:1

Halbzeit-Fazit: Erst 45 Minuten gespielt, aber schon jetzt kann man mit Fug und Recht behaupten, dass diese Begegnung die Bezeichnung Topspiel verdient hat. Union Berlin stellt sich nicht hinten rein, sondern spielt munter mit und erarbeitet sich zahlreiche Torchancen. Eine davon konnte Becker zur Führung in der 12. Minuten nutzen. Die sollte allerdings nicht lange halten, keine 180 Sekunden später ist es Joshua Kimmich, der mit einem satten Schuss den schnellen Ausgleich besorgt. Die Bayern haben zwar klare Ballbesitz- und Feldvorteile, können diese allerdings nicht in weitere Tore ummünzen. Gegen konzentriert verteidigende Berliner tun sich die Münchner schwer, in abschlussreife Positionen zu kommen. Sané hat nach einem sensationellen Zuspiel von Musiala die Großchance zur Bayern-Führung auf dem Fuß, doch Union-Keeper Rönnow kann diese mit einer fantastischen Fußabwehr verhindern. Die erste Halbzeit hat Spaß gemacht, so darf es nach Wiederanpfiff sehr gerne weitergehen.