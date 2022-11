FC Bayern: ÖFB lockt! Verliert der DFB das Tauziehen um Talent Paul Wanner?

Wohin geht die Reise für Paul Wanner? Der Bayern-Kicker muss sich für eine Nationalmannschaft entscheiden. Jetzt lockt ihn der österreichische Verband (ÖFB) zum Probetraining. Zuvor spielte er bereits beim DFB in den Jugendmannschaften.

München – Paul Wanner gehört zu den vielversprechendsten Nachwuchstalenten beim FC Bayern. Immer wieder nimmt Coach Julian Nagelsmann ihn mit in den Kader, um ihn an die Abläufe zu gewöhnen.



Jetzt muss er sich entscheiden, bei welcher Nationalmannschaft er die Abläufe kennenlernen will. Denn Wanner hat zwei Staatsbürgerschaften. Geht Hansi Flick ein Bayern-Talent verloren?

Paul Wanner muss sich für eine Nationalmannschaft entscheiden

Paul Wanner besitzt sowohl die österreichische als auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Er kann somit für beide Nationalteams auflaufen – muss sich aber entscheiden. Solange der junge Bayern-Spieler kein Pflichtländerspiel für eine A-Nationalelf bestreitet, kann er sich noch zwischen den Teams von Österreich und Deutschland entscheiden.

Teamchef Ralf Rangnick lädt Wanner zum ÖFB ein

Beim DFB durchlief er schon die U15, U17 und U18. Jetzt steht für ihn aber ein Lehrgang mit dem ÖFB an. Teamchef Ralf Rangnick hat Wanner zum Trainingslehrgang für Perspektivspieler eingeladen. Der Lehrgang findet ab dem 21. November im kroatischen Pula statt. "Nach Gesprächen mit dem Spieler und seinem Umfeld wird Paul Wanner erstmals zu einem ÖFB-Lehrgang stoßen", sagt der Fußballverband der Alpenrepublik auf seiner Website.

Eine endgültige Entscheidung für oder gegen den DFB ist seine Teilnahme in Pula aber nicht. Denn Hansi Flick hätte Wanner gerne früher oder später in seinen Reihen. Ob es für ihn schon für die EM 2024 im eigenen Land reicht, bleibt abzuwarten. Zunächst könnte für ihn der Schritt in die U21-Auswahl anstehen.