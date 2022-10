FC Bayern: Oberschenkelprobleme! Matthijs de Ligt gegen Mainz ausgewechselt

Beim FC Bayern hat sich der nächste Innenverteidiger verletzt. Beim Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 hat sich Matthijs de Ligt am Oberschenkel verletzt und musste zur Halbzeit ausgewechselt werden.

München - Erneute Verletzungssorgen beim FC Bayern: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit beim Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 hat sich Innenverteidiger Matthijs de Ligt am hinteren linken Oberschenkel verletzt. Vorausgegangen war ein Zweikampf mit Karim Onisiwo.

FC Bayern: Benjamin Pavard ersetzt Matthijs de Ligt

Der Niederländer wurde daraufhin für mehrere Minuten behandelt, musste aber zur Pause runter. Für ihn kam Benjamin Pavard in die Partie. Über die Schwere der Verletzung war zunächst nichts bekannt. Ein Einsatz beim sportlich bedeutungslosen letzten Gruppenspiel in der Champions League gegen Inter Mailand am Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime und im AZ-Liveticker) scheint aber unwahrscheinlich.

De Ligt ist nach Lucas Hernández der zweite Innenverteidiger der Münchner, der verletzungsbedingt ausfällt. Der Franzose hatte sich Mitte September einen Muskelbündelriss zugezogen, soll aber am Montag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.