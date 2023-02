FC Bayern: Noussair Mazraoui zurück im Mannschaftstraining

Julian Nagelsmann kann wohl demnächst wieder mit Noussair Mazraoui planen. Der Marokkaner nahm am Donnerstag erstmals in diesem Jahr am Mannschaftstraining des FC Bayern teil.

23. Februar 2023 - 12:57 Uhr | AZ

Noussair Mazraoui musste wegen einer Entzündung im Herzbeutel wochenlang geschont werden. (Archivbild) © imago images/MIS