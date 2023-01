FC Bayern: Neuzugang Daley Blind wettert gegen Ex-Klub Ajax Amsterdam!

Daley Blind wechselte vor Kurzem ablösefrei zum FC Bayern. Zuvor hatte der Niederländer seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam auflösen lassen. In einem Interview tritt der Niederländer nun gegen seinen Ex-Klub nach.

München - Er war der Überraschungstransfer des FC Bayern, den absolut niemand auf dem Zettel hatte. Die Rede ist von Daley Blind (32). Der Abwehrspieler wechselte Anfang Januar ablösefrei an die Isar. Zuvor hatte Blind seinen Vertrag beim amtierenden niederländischen Meister Ajax Amsterdam auflösen lassen: Es kriselte zwischen dem 32-Jährigen und seinem Jugendklub.

FC Bayerns Daley Blind fühlte sich bei Ajax Amsterdam nicht mehr willkommen

In einem Interview mit der Tageszeitung "Algemeen Dagblad" packt Blind nun aus und kritisiert die Verantwortlichen von Ajax Amsterdam heftig. "Es ging so weit, dass ich mich in dem Verein, in dem ich seit meinem siebten Lebensjahr gespielt habe, nicht mehr willkommen gefühlt habe", so der niederländische Nationalspieler.

Als Grund für die Trennung sieht Blind eine Auseinandersetzung mit Ajax-Trainer Alfred Schreuder. Der 50-Jährige habe den Abwehrspieler in der Halbzeitpause im Spiel gegen Waalwijk Ende Oktober "vom Spieler Nummer eins auf seiner Position zu Spieler Nummer vier" degradiert. Zusätzlich sei er dann vom Coach ignoriert worden, so Blind.

Blind löste Vertrag bei Ajax im Dezember auf

Mitte Dezember habe Blind dann von Geschäftsführer Edwin van der Saar und dem technischen Sportdirektor Klaas-Jan Huntelaar erfahren, dass er seinen Vertrag vor dem 1. Januar auflösen dürfe. "Das war das Ende einer wochenlangen, schmerzhaften Achterbahn", sagte der 32-Jährige.

So kam es dann auch. Und das, obwohl Blind seine Karriere bei seinem Herzensklub beenden wollte. Mit dem FC Bayern hat der Niederländer nun eine neue Liebe gefunden. In der Mannschaft von Julian Nagelsmann soll Blind die Ausfälle von Lucas Hernández und Noussair Mazraoui auffangen.