FC Bayern: Nagelsmann weiter offen für Transfers - Bosse winken ab

Bis Montag kommender Woche ist das Wintertransfer-Fenster noch geöffnet. Bayern-Präsident Herbert Hainer und Sportvorstand Hasan Salihamidzic haben bereits ausgeschlossen, nochmal aktiv zu werden. Trainer Julian Nagelsmann hält sich allerdings noch ein Hintertürchen offen.

München - Nach einem vergleichsweise ruhigen Transfersommer hat sich beim FC Bayern auch im Winter in Sachen Neuzugänge bislang noch nichts getan. Geht es nach Sportvorstand Hasan Salihamidzic, wird sich daran bis zum Ende der Wechselperiode am Montag kommender Woche auch nichts mehr ändern.

FC Bayern: Salihamidzic und Hainer schließen Wintertransfers aus

"Wir sind sehr, sehr gut besetzt. Wir haben eine gute Truppe, die steht. Da wird nichts passieren", stellte der Sportvorstand des FC Bayern am Sonntag vor dem Bundesligaspiel bei Hertha BSC (4:1) am Sonntag gegenüber "DAZN" klar. Fast wortgleich hatte sich Präsident Herbert Hainer am Vormittag geäußert. "Wir haben eine sehr, sehr starke Mannschaft, und ich sehe keinen Grund, warum wir im Winter noch mal was machen sollten", so der Bayern-Boss bei "Sky". Hat sich damit das Thema Transfers für diesen Winter also endgültig erledigt?

Trainer Julian Nagelsmann scheint sich damit zumindest noch nicht gänzlich abgefunden zu haben – und machte die Tür für etwaige Neuzugänge nach dem Spiel wieder einen Spalt weit auf. Schon zuletzt hatte der Bayern-Coach betont, ein Fan von Wintertransfers zu sein. Dies bekräftigte er am Sonntagabend. "Ich bin ein Freund davon, den Markt zu sondieren, bis nichts mehr geht. Vielleicht können wir jetzt schon einen holen, den wir eh im Sommer holen würden", meinte Nagelsmann.

Nagelsmann: Transfers? "Sinnhaftigkeit steht über allem"

Zuletzt wurden die Münchner mit einer Verpflichtung von Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach und Andreas Christensen vom FC Chelsea in Verbindung gebracht. Bei beiden läuft der Vertrag Ende Juni aus, im Sommer wären sie also ablösefrei zu haben. Für einen Wechsel im Winter wäre hingegen noch eine Ablöse fällig. Wenn überhaupt, dürften die Bosse aus wirtschaftlichen Gründen eine Verpflichtung im Sommer bevorzugen.

Ohnehin sieht Nagelsmann im Januar nicht zwingend Handlungsbedarf. "Wir sind nicht unter Zugzwang. Die Sinnhaftigkeit steht über allem. Wir brauchen jetzt nichts machen und Spieler holen, die uns in der Rückrunde noch nichts bringen", meinte der Bayern-Coach. Er sitze daher auch nicht "jeden Tag bei Brazzo im Büro und versuche, ihn zu überzeugen".