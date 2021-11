FC Bayern: Nächste Bundesliga-Spieltage zeitgenau angesetzt  Topspiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend

Der Bundesliga-Spielplan für Oktober und November steht. Die DFL hat die Spieltage 14 bis 21 zeitgenau angesetzt, der FC Bayern muss zwei Mal an einem Freitag ran. Der Kracher gegen Borussia Dortmund steigt am Samstagabend.

München - Der FC Bayern kann bis ins neue Jahr planen! Am Donnerstag hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 14 bis 21 in der Bundesliga bekanntgegeben.

Demzufolge geht es für den FC Bayern Anfang Dezember zum Spitzenspiel nach Dortmund: Am 4.12. (18.30 Uhr) sind die Münchner am Samstagabend im Signal Iduna Park zu Gast. Zum Jahresabschluss steht dann eine englische Woche bevor: Zunächst empfangen die Bayern am Samstagnachmittag daheim Mainz 05 (11.12., 15.30 Uhr), am Dienstag (14. Dezember, 18.30 Uhr) geht es nach Stuttgart, ehe am Freitag (17.12., 20.30 Uhr) im letzten Spiel des Jahres der VfL Wolfsburg in München zu Gast ist.

Nach einer dreiwöchigen Winterpause eröffnen die Bayern ebenfalls an einem Freitagabend die Rückrunde in der Allianz Arena gegen Borussia Mönchengladbach (7.01., 20.30 Uhr). Es folgen die Auswärtsspiele in Köln (15.1., 15.30 Uhr) und bei Hertha BSC (23.1., 17.30 Uhr). Die letzte terminierte Begegnung der Bayern findet nach einer Länderspielpause Anfang Februar statt: Zum Topspiel am Samstagabend (5.2., 18.30 Uhr) empfängt Julian Nagelsmann seinen Ex-Klub RB Leipzig in München.

Spielplan: Alle terminierten Spiele des FC Bayern im Überblick