Nach Pokalsieg: Kahn schickt Kampfansage nach Dortmund

Borussia Dortmund gewinnt gegen RB Leipzig mit 4:1 und sichert sich den DFB-Pokal. In der nächsten Saison möchte der FC Bayern wieder ganz oben stehen – Oliver Kahn schickt eine kleine Kampfansage an den BVB.

München – Bayern-Vorstand Oliver Kahn (51) hat Borussia Dortmund zum DFB-Pokalsieg gratuliert - und härteren Widerstand als in dieser Saison angekündigt. "Herzlichen Glückwunsch an den BVB zum DFB-Pokal-Sieg!", schrieb der frühere Nationaltorwart bei Twitter.

"Genießt den Moment, in der kommenden Saison machen wir es euch nicht nochmal so leicht." Der Rekordmeister war als Titelverteidiger bereits in der zweiten Runde an Zweitligist Holstein Kiel gescheitert.

Der BVB hatte das Endspiel am Donnerstag mit 4:1 gegen RB Leipzig gewonnen. Zur kommenden Saison wechselt der in Berlin unterlegene RB-Trainer Julian Nagelsmann zu Kahn und den Bayern.