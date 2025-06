FC Bayern muss in der ersten Runde des DFB-Pokals zu Wehen Wiesbaden

Der FC Bayern bekommt es zum Start in den DFB-Pokal mit einem Drittligisten zu tun. Wehen Wiesbaden heißt der Gegner der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany.

Der FC Bayern startet den Angriff auf den ersten Pokalsieg seit 2020 mit einem Gastspiel bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die erste Pokalrunde steigt vom 15. bis zum 18. August. Doch weil die Bayern und Titelverteidiger VfB Stuttgart an diesem Wochenende im Franz-Beckenbauer-Supercup spielen, treten diese beiden Klubs erst am 26. und 27. August an. Stuttgart bekommt es in der ersten Runde mit Zweitligist und Traditionsverein Eintracht Braunschweig zu tun.

FC Bayern München: Klose spielt gegen Illertissen

Der FC Augsburg mit seinem neuen Trainer Sandro Wagner bekommt es zunächst mit dem Halleschen FC aus der Regionalliga Nordost zu tun. Auf einen Viertligisten trifft auch der Zweitligist 1. FC Nürnberg. Die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose will gegen den FV Illertissen in die zweite Runde kommen. "Unser Ziel ist es, in Illertissen eine Runde weiterzukommen. Dennoch werden wir die Aufgabe mit voller Demut und Konzentration angehen", sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München E-Mail eingeben und stets top informiert sein! Jetzt Anmelden

Die SpVgg Greuther Fürth will den TuS Blau-Weiß Lohne aus dem Weg räumen. Zweitligaabsteiger Jahn Regensburg empfängt Bundesligarückkehrer 1. FC Köln, der in die 3. Liga aufgestiegene 1. FC Schweinfurt trifft zuhause auf Fortuna Düsseldorf.

Das Objekt der Begierde: Der DFB-Pokal. © IMAGO

Finale in Berlin steigt am 23. Mai 2026

Der überraschende Pokalfinalist Arminia Bielefeld trifft auf Werder Bremen und hat es damit direkt wieder mit einem Bundesligisten zu tun. Im Viertelfinale der vergangenen Saison hatte Bielefeld vor eigenem Publikum gegen Bremen gewonnen. Nach dem Auftakt im August finden auch die zweite Runde (28. und 29. Oktober) sowie das Achtelfinale (2. und 3. Dezember) noch in diesem Jahr statt. Nach dem Viertelfinale im Februar sowie dem Halbfinale im April ist das Endspiel im Berliner Olympiastadion für den 23. Mai 2026 angesetzt.