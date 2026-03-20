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FC-Bayern-Marktwerte: Musiala verliert erneut, Olise nun teuerster FCB-Star

Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Profis. Michael Olise darf sich abermals über eine deutliche Aufwertung freuen, Jamal Musiala verliert hingegen deutlich. Die aktuellen Marktwerte des FC Bayern.
Christina Stelzl
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Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.
Paulaner/FC Bayern 24 Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.
Manuel Neuer: 4 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Marco Bader 24 Manuel Neuer: 4 Mio. Euro – unverändert
Sven Ulreich: 500.000 Euro – unverändert
IMAGO / DeFodi Images 24 Sven Ulreich: 500.000 Euro – unverändert
Jonas Urbig: 15 Mio. Euro – zuvor 12 Mio. Euro
IMAGO/Markus Fischer 24 Jonas Urbig: 15 Mio. Euro – zuvor 12 Mio. Euro
Leon Klanac: 150.000 Euro – unverändert
IMAGO/Mladen Lackovic 24 Leon Klanac: 150.000 Euro – unverändert
Josip Stanisic: 35 Mio. Euro – zuvor 32 Mio. Euro
IMAGO / MIS 24 Josip Stanisic: 35 Mio. Euro – zuvor 32 Mio. Euro
Min-jae Kim: 25 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/ SVEN SIMON 24 Min-jae Kim: 25 Mio. Euro – unverändert
Jonathan Tah: 30 Millionen Euro – unverändert
IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg 24 Jonathan Tah: 30 Millionen Euro – unverändert
Dayot Upamecano: 60 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/ MIS 24 Dayot Upamecano: 60 Mio. Euro – unverändert
Hiroki Ito: 25 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images 24 Hiroki Ito: 25 Mio. Euro – unverändert
Alphonso Davies: 45 Mio. Euro – zuvor 50 Mio. Euro
IMAGO 24 Alphonso Davies: 45 Mio. Euro – zuvor 50 Mio. Euro
Raphaël Guerreiro: 6 Mio. Euro – unverändert
IMAGO / Ulmer/Teamfoto 24 Raphaël Guerreiro: 6 Mio. Euro – unverändert
Joshua Kimmich: 40 Mio. Euro – unverändert
IMAGO / Laci Perenyi 24 Joshua Kimmich: 40 Mio. Euro – unverändert
Konrad Laimer: 32 Mio. Euro – unverändert
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Leon Goretzka: 15 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg 24 Leon Goretzka: 15 Mio. Euro – unverändert
Aleksandar Pavlovic: 75 Mio. Euro – zuvor 65 Mio. Euro
IMAGO / Ulmer/Teamfoto 24 Aleksandar Pavlovic: 75 Mio. Euro – zuvor 65 Mio. Euro
Lennart Karl: 60 Mio. Euro – unverändert
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Tom Bischof: 40 Mio. Euro – unverändert
IMAGO 24 Tom Bischof: 40 Mio. Euro – unverändert
Jamal Musiala: 120 Mio. Euro – zuvor 130 Mio. Euro
IMAGO/Jose Breton 24 Jamal Musiala: 120 Mio. Euro – zuvor 130 Mio. Euro
Serge Gnabry: 20 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/ MIS 24 Serge Gnabry: 20 Mio. Euro – unverändert
Michael Olise: 140 Mio. Euro – zuvor 130 Mio. Euro
IMAGO/ MIS 24 Michael Olise: 140 Mio. Euro – zuvor 130 Mio. Euro
Luis Díaz: 70 Mio. Euro – unverändert
IMAGO / MIS 24 Luis Díaz: 70 Mio. Euro – unverändert
Nicolas Jackson: 40 Mio. Euro – zuvor 45 Mio. Euro
IMAGO/Grzegorz Wajda 24 Nicolas Jackson: 40 Mio. Euro – zuvor 45 Mio. Euro
Harry Kane: 65 Mio. Euro – unverändert
IMAGO / Sports Press Photo 24 Harry Kane: 65 Mio. Euro – unverändert

Das Portal "transfermarkt.de" hat wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis geupdatet. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf "transfermarkt.de". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.

Auch die Werte einiger Bayern-Stars wurden dabei natürlich angepasst. Michael Olise (24) und Aleksandar Pavlovic (21) sind mit einem Plus von 10 Millionen Euro die größten Gewinner des aktuellen Updates. Damit führt nun Michael Olise mit 140 Millionen das interne Bayern-Ranking an. Pavlovic besitzt einen neuen Marktwert von 75 Millionen Euro.

Jeweils um drei Millionen Euro werden die Marktwerte von Josip Stanisic (25) und Jonas Urbig (22) auf 35 Millionen Euro sowie 15 Millionen Euro aufgewertet.

Musiala der größte Verlierer

Drei Bayern-Stars müssen hingegen ein Minus bei ihren Marktwerten hinnehmen. Der größte Verlierer ist Jamal Musiala (23). Nach seiner langen Verletzungspause büßt er erneut zehn Millionen ein und hat nun einen neuen Wert von 120 Millionen Euro.

Alphonso Davies (25) und Nicolas Jackson (24) werden jeweils um fünf Millionen Euro auf 45 bzw. 40 Millionen Euro herabgestuft.

Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick

Manuel Neuer 4 Millionen Euro
Sven Ulreich 500.000 Euro
Jonas Urbig 15 Millionen Euro
Leon Klanac 150.000 Euro
Dayot Upamecano 70 Millionen Euro
Jonathan Tah 30 Millionen Euro
Min-jae Kim 25 Millionen Euro
Hiroki Ito 18 Millionen Euro
Alphonso Davies 45 Millionen Euro
Raphaël Guerreiro 6 Millionen Euro
Josip Stanisic 35 Millionen Euro
Sacha Boey 15 Millionen Euro
Joshua Kimmich 40 Millionen Euro
Aleksandar Pavlovic 75 Millionen Euro
Leon Goretzka 15 Millionen Euro
Tom Bischof 40 Millionen Euro
Konrad Laimer 32 Millionen Euro
Jamal Musiala 120 Millionen Euro
Lennart Karl 60 Millionen Euro
Michael Olise 140 Millionen Euro
Serge Gnabry 20 Millionen Euro
Luis Díaz 70 Millionen Euro
Nicolas Jackson 40 Millionen Euro 
Harry Kane 65 Millionen Euro

Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die aktualisierten Marktwerte der Bayern-Stars.

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  • BingoMuc am 10.10.2024 06:39 Uhr / Bewertung:

    Kane aktuell sicher kleiner als 100 mio

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  • Play Fair am 11.10.2024 17:21 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von BingoMuc

    :-)

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  • Analyst am 21.12.2024 10:46 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von BingoMuc

    Fürs Erste Spiel ,nach seiner Verletzung war’s Top👏👏
    Und welchen Stürmer in seiner Kategorie bekommst du unter 100 Mil.

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