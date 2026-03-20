FC-Bayern-Marktwerte: Musiala verliert erneut, Olise nun teuerster FCB-Star
Das Portal "transfermarkt.de" hat wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis geupdatet. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf "transfermarkt.de". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.
Auch die Werte einiger Bayern-Stars wurden dabei natürlich angepasst. Michael Olise (24) und Aleksandar Pavlovic (21) sind mit einem Plus von 10 Millionen Euro die größten Gewinner des aktuellen Updates. Damit führt nun Michael Olise mit 140 Millionen das interne Bayern-Ranking an. Pavlovic besitzt einen neuen Marktwert von 75 Millionen Euro.
Jeweils um drei Millionen Euro werden die Marktwerte von Josip Stanisic (25) und Jonas Urbig (22) auf 35 Millionen Euro sowie 15 Millionen Euro aufgewertet.
Musiala der größte Verlierer
Drei Bayern-Stars müssen hingegen ein Minus bei ihren Marktwerten hinnehmen. Der größte Verlierer ist Jamal Musiala (23). Nach seiner langen Verletzungspause büßt er erneut zehn Millionen ein und hat nun einen neuen Wert von 120 Millionen Euro.
Alphonso Davies (25) und Nicolas Jackson (24) werden jeweils um fünf Millionen Euro auf 45 bzw. 40 Millionen Euro herabgestuft.
Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick
|Manuel Neuer
|4 Millionen Euro
|Sven Ulreich
|500.000 Euro
|Jonas Urbig
|15 Millionen Euro
|Leon Klanac
|150.000 Euro
|Dayot Upamecano
|70 Millionen Euro
|Jonathan Tah
|30 Millionen Euro
|Min-jae Kim
|25 Millionen Euro
|Hiroki Ito
|18 Millionen Euro
|Alphonso Davies
|45 Millionen Euro
|Raphaël Guerreiro
|6 Millionen Euro
|Josip Stanisic
|35 Millionen Euro
|Sacha Boey
|15 Millionen Euro
|Joshua Kimmich
|40 Millionen Euro
|Aleksandar Pavlovic
|75 Millionen Euro
|Leon Goretzka
|15 Millionen Euro
|Tom Bischof
|40 Millionen Euro
|Konrad Laimer
|32 Millionen Euro
|Jamal Musiala
|120 Millionen Euro
|Lennart Karl
|60 Millionen Euro
|Michael Olise
|140 Millionen Euro
|Serge Gnabry
|20 Millionen Euro
|Luis Díaz
|70 Millionen Euro
|Nicolas Jackson
|40 Millionen Euro
|Harry Kane
|65 Millionen Euro
Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die aktualisierten Marktwerte der Bayern-Stars.
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