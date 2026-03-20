FC-Bayern-Marktwerte: Musiala verliert erneut, Olise nun teuerster FCB-Star

Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Profis. Michael Olise darf sich abermals über eine deutliche Aufwertung freuen, Jamal Musiala verliert hingegen deutlich. Die aktuellen Marktwerte des FC Bayern.

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Paulaner/FC Bayern 24 Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.

Das Portal " " hat wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis geupdatet. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf "transfermarkt.de". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.

Auch die Werte einiger Bayern-Stars wurden dabei natürlich angepasst. Michael Olise (24) und Aleksandar Pavlovic (21) sind mit einem Plus von 10 Millionen Euro die größten Gewinner des aktuellen Updates. Damit führt nun Michael Olise mit 140 Millionen das interne Bayern-Ranking an. Pavlovic besitzt einen neuen Marktwert von 75 Millionen Euro.

Jeweils um drei Millionen Euro werden die Marktwerte von Josip Stanisic (25) und Jonas Urbig (22) auf 35 Millionen Euro sowie 15 Millionen Euro aufgewertet.

Musiala der größte Verlierer

Drei Bayern-Stars müssen hingegen ein Minus bei ihren Marktwerten hinnehmen. Der größte Verlierer ist Jamal Musiala (23). Nach seiner langen Verletzungspause büßt er erneut zehn Millionen ein und hat nun einen neuen Wert von 120 Millionen Euro.

Alphonso Davies (25) und Nicolas Jackson (24) werden jeweils um fünf Millionen Euro auf 45 bzw. 40 Millionen Euro herabgestuft.

Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick

Manuel Neuer 4 Millionen Euro Sven Ulreich 500.000 Euro Jonas Urbig 15 Millionen Euro Leon Klanac 150.000 Euro Dayot Upamecano 70 Millionen Euro Jonathan Tah 30 Millionen Euro Min-jae Kim 25 Millionen Euro Hiroki Ito 18 Millionen Euro Alphonso Davies 45 Millionen Euro Raphaël Guerreiro 6 Millionen Euro Josip Stanisic 35 Millionen Euro Sacha Boey 15 Millionen Euro Joshua Kimmich 40 Millionen Euro Aleksandar Pavlovic 75 Millionen Euro Leon Goretzka 15 Millionen Euro Tom Bischof 40 Millionen Euro Konrad Laimer 32 Millionen Euro Jamal Musiala 120 Millionen Euro Lennart Karl 60 Millionen Euro Michael Olise 140 Millionen Euro Serge Gnabry 20 Millionen Euro Luis Díaz 70 Millionen Euro Nicolas Jackson 40 Millionen Euro Harry Kane 65 Millionen Euro

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