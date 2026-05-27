FC-Bayern-Marktwerte: Musiala verliert erneut, Olise legt weiter zu

Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Profis. Michael Olise darf sich abermals über eine Aufwertung freuen, Jamal Musiala verliert hingegen deutlich. Die aktuellen Marktwerte des FC Bayern.

Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.

Paulaner/FC Bayern 25 Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.

Das Portal "transfermarkt.de" hat wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis geupdatet. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf " ". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.

Beim nun vorgenommenen Update wurden auch die Marktwerte einiger Bayern-Stars angepasst. Wertvollster Spieler des Rekordmeisters bleibt weiter Michael Olise, dessen Marktwert um zehn Millionen Euro nach oben korrigiert wurde und der nun satte 150 Millionen Euro beträgt. Damit ist der Franzose nun nach Lamine Yamal (FC Barcelona), Erling Haaland (Manchester City) und Kylian Mbappé (Real Madrid), deren Marktwerte auf 200 Millionen taxiert werden, der viertwertvollste Spieler der Welt.

Bayern-Youngster steigert Marktwert um 1233 Prozent

Freuen darf sich auch Aleksandar Pavlovic. Der Nationalspieler hat eine starke Saison hinter sich und ist auf der Sechserposition an der Seite von Joshua Kimmich gesetzt. Sein Marktwert wurde von 75 auf 90 Millionen Euro angehoben, was einer Steigerung von 20 Prozent entspricht. Auch Josip Stanisic (40 Millionen) und Jonas Urbig (18 Millionen) dürfen sich über gesteigerte Marktwerte freuen.

Den verhältnismäßig größten Sprung machte allerdings Bara Sapoko Ndiaye. Der 18-Jährige war in der Rückrunde von den Gambinos Stars Africa an die Bayern ausgeliehen und kam unter Trainer Vincent Kompany auch zu einigen Einsätzen. Sein Marktwert wurde von 300.000 auf vier Millionen Euro erhöht, was einer Steigerung von bemerkenswerten 1233 Prozent entspricht!

Prominente Bayern-Stars mit Marktwert-Einbußen

Doch auch bei den Bayern gibt es trotz einer Double-Saison auch einige äußerst prominente Marktwert-Verlierer. Betroffen ist insbesondere Jamal Musiala, der verletzungsbedingt überhaupt noch nicht in Tritt gekommen und von 120 auf 100 Millionen Euro herabgestuft wurde. Auch Alphonso Davies fiel in der vergangenen Spielzeit häufig aus, sein Marktwert wurde von 45 auf 40 Millionen nach unten korrigiert.

Andere Spieler müssen hingegen altersbedingt Marktwert-Einbußen hinnehmen. So hat "transfermarkt.de" etwa das Ü30-Trio Harry Kane (von 65 auf 60 Mio.), Serge Gnabry (von 20 auf 18 Mio.) und Joshua Kimmich (von 40 auf 35 Mio.) neu bewertet.

Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick

Manuel Neuer 4 Millionen Euro Sven Ulreich 500.000 Euro Jonas Urbig 15 Millionen Euro Leon Klanac 150.000 Euro Dayot Upamecano 70 Millionen Euro Jonathan Tah 28 Millionen Euro Min-jae Kim 20 Millionen Euro Hiroki Ito 18 Millionen Euro Alphonso Davies 40 Millionen Euro Raphaël Guerreiro 5 Millionen Euro Josip Stanisic 40 Millionen Euro Sacha Boey 15 Millionen Euro Joshua Kimmich 35 Millionen Euro Aleksandar Pavlovic 90 Millionen Euro Leon Goretzka 12 Millionen Euro Tom Bischof 40 Millionen Euro Konrad Laimer 32 Millionen Euro Jamal Musiala 100 Millionen Euro Lennart Karl 60 Millionen Euro Michael Olise 150 Millionen Euro Serge Gnabry 18 Millionen Euro Luis Díaz 70 Millionen Euro Nicolas Jackson 40 Millionen Euro Harry Kane 60 Millionen Euro

Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die aktualisierten Marktwerte der Bayern-Stars.