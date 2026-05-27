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FC-Bayern-Marktwerte: Musiala verliert erneut, Olise legt weiter zu

Das Portal "transfermarkt.de" updatet regelmäßig die aktuellen Marktwerte der Bundesliga-Profis. Michael Olise darf sich abermals über eine Aufwertung freuen, Jamal Musiala verliert hingegen deutlich. Die aktuellen Marktwerte des FC Bayern.
Christina Stelzl
Christina Stelzl, Bernhard Lackner |
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Paulaner/FC Bayern 25 Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die Marktwerte des deutschen Rekordmeisters.
Manuel Neuer: 4 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Marco Bader 25 Manuel Neuer: 4 Mio. Euro – unverändert
Sven Ulreich: 500.000 Euro – unverändert
IMAGO / DeFodi Images 25 Sven Ulreich: 500.000 Euro – unverändert
Jonas Urbig: 18 Mio. Euro – zuvor 15 Mio. Euro
IMAGO/Markus Fischer 25 Jonas Urbig: 18 Mio. Euro – zuvor 15 Mio. Euro
Leon Klanac: 150.000 Euro – unverändert
IMAGO/Mladen Lackovic 25 Leon Klanac: 150.000 Euro – unverändert
Josip Stanisic: 40 Mio. Euro – zuvor 35 Mio. Euro
IMAGO / MIS 25 Josip Stanisic: 40 Mio. Euro – zuvor 35 Mio. Euro
Min-jae Kim: 20 Mio. Euro – zuvor 25 Mio. Euro
IMAGO/ SVEN SIMON 25 Min-jae Kim: 20 Mio. Euro – zuvor 25 Mio. Euro
Jonathan Tah: 28 Millionen Euro – zuvor 30 Mio. Euro
IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg 25 Jonathan Tah: 28 Millionen Euro – zuvor 30 Mio. Euro
Dayot Upamecano: 60 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/ MIS 25 Dayot Upamecano: 60 Mio. Euro – unverändert
Hiroki Ito: 25 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images 25 Hiroki Ito: 25 Mio. Euro – unverändert
Alphonso Davies: 40 Mio. Euro – zuvor 45 Mio. Euro
IMAGO 25 Alphonso Davies: 40 Mio. Euro – zuvor 45 Mio. Euro
Raphaël Guerreiro: 5 Mio. Euro – zuvor 6 Mio. Euro
IMAGO / Ulmer/Teamfoto 25 Raphaël Guerreiro: 5 Mio. Euro – zuvor 6 Mio. Euro
Joshua Kimmich: 35 Mio. Euro – zuvor 40 Mio. Euro
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Konrad Laimer: 32 Mio. Euro – unverändert
IMAGO / DeFodi Images 25 Konrad Laimer: 32 Mio. Euro – unverändert
Leon Goretzka: 12 Mio. Euro – zuvor 15 Mio. Euro
IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg 25 Leon Goretzka: 12 Mio. Euro – zuvor 15 Mio. Euro
Aleksandar Pavlovic: 90 Mio. Euro – zuvor 75 Mio. Euro
IMAGO / Ulmer/Teamfoto 25 Aleksandar Pavlovic: 90 Mio. Euro – zuvor 75 Mio. Euro
Bara Sapoko Ndiaye: 4 Mio. Euro - zuvor 300.000 Euro
IMAGO/Markus Ulmer 25 Bara Sapoko Ndiaye: 4 Mio. Euro - zuvor 300.000 Euro
Lennart Karl: 60 Mio. Euro – unverändert
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Tom Bischof: 40 Mio. Euro – unverändert
IMAGO 25 Tom Bischof: 40 Mio. Euro – unverändert
Jamal Musiala: 100 Mio. Euro – zuvor 120 Mio. Euro
IMAGO/Jose Breton 25 Jamal Musiala: 100 Mio. Euro – zuvor 120 Mio. Euro
Serge Gnabry: 18 Mio. Euro – zuvor 20 Mio. Euro
IMAGO/ MIS 25 Serge Gnabry: 18 Mio. Euro – zuvor 20 Mio. Euro
Michael Olise: 150 Mio. Euro – zuvor 140 Mio. Euro
IMAGO/ MIS 25 Michael Olise: 150 Mio. Euro – zuvor 140 Mio. Euro
Luis Díaz: 70 Mio. Euro – unverändert
IMAGO / MIS 25 Luis Díaz: 70 Mio. Euro – unverändert
Nicolas Jackson: 40 Mio. Euro – unverändert
IMAGO/Grzegorz Wajda 25 Nicolas Jackson: 40 Mio. Euro – unverändert
Harry Kane: 60 Mio. Euro – zuvor 65 Mio. Euro
IMAGO / Sports Press Photo 25 Harry Kane: 60 Mio. Euro – zuvor 65 Mio. Euro

Das Portal "transfermarkt.de" hat wieder die Marktwerte der Bundesliga-Profis geupdatet. "Bei der Erhebung des Marktwertes sind in einem gewissen Maß sowohl individuelle Transfermodalitäten als auch situative Rahmenbedingungen relevant", heißt es auf "transfermarkt.de". So spielen unter anderem die Zukunftsperspektive, das Alter und die sportliche Leistung im Verein und in der Nationalmannschaft eine Rolle.

Beim nun vorgenommenen Update wurden auch die Marktwerte einiger Bayern-Stars angepasst. Wertvollster Spieler des Rekordmeisters bleibt weiter Michael Olise, dessen Marktwert um zehn Millionen Euro nach oben korrigiert wurde und der nun satte 150 Millionen Euro beträgt. Damit ist der Franzose nun nach Lamine Yamal (FC Barcelona), Erling Haaland (Manchester City) und Kylian Mbappé (Real Madrid), deren Marktwerte auf 200 Millionen taxiert werden, der viertwertvollste Spieler der Welt.

Bayern-Youngster steigert Marktwert um 1233 Prozent

Freuen darf sich auch Aleksandar Pavlovic. Der Nationalspieler hat eine starke Saison hinter sich und ist auf der Sechserposition an der Seite von Joshua Kimmich gesetzt. Sein Marktwert wurde von 75 auf 90 Millionen Euro angehoben, was einer Steigerung von 20 Prozent entspricht. Auch Josip Stanisic (40 Millionen) und Jonas Urbig (18 Millionen) dürfen sich über gesteigerte Marktwerte freuen.

Den verhältnismäßig größten Sprung machte allerdings Bara Sapoko Ndiaye. Der 18-Jährige war in der Rückrunde von den Gambinos Stars Africa an die Bayern ausgeliehen und kam unter Trainer Vincent Kompany auch zu einigen Einsätzen. Sein Marktwert wurde von 300.000 auf vier Millionen Euro erhöht, was einer Steigerung von bemerkenswerten 1233 Prozent entspricht!

Prominente Bayern-Stars mit Marktwert-Einbußen

Doch auch bei den Bayern gibt es trotz einer Double-Saison auch einige äußerst prominente Marktwert-Verlierer. Betroffen ist insbesondere Jamal Musiala, der verletzungsbedingt überhaupt noch nicht in Tritt gekommen und von 120 auf 100 Millionen Euro herabgestuft wurde. Auch Alphonso Davies fiel in der vergangenen Spielzeit häufig aus, sein Marktwert wurde von 45 auf 40 Millionen nach unten korrigiert.

Andere Spieler müssen hingegen altersbedingt Marktwert-Einbußen hinnehmen. So hat "transfermarkt.de" etwa das Ü30-Trio Harry Kane (von 65 auf 60 Mio.), Serge Gnabry (von 20 auf 18 Mio.) und Joshua Kimmich (von 40 auf 35 Mio.) neu bewertet.

Tabelle: Die Marktwerte der FC-Bayern-Spieler im Überblick

Manuel Neuer 4 Millionen Euro
Sven Ulreich 500.000 Euro
Jonas Urbig 15 Millionen Euro
Leon Klanac 150.000 Euro
Dayot Upamecano 70 Millionen Euro
Jonathan Tah 28 Millionen Euro
Min-jae Kim 20 Millionen Euro
Hiroki Ito 18 Millionen Euro
Alphonso Davies 40 Millionen Euro
Raphaël Guerreiro 5 Millionen Euro
Josip Stanisic 40 Millionen Euro
Sacha Boey 15 Millionen Euro
Joshua Kimmich 35 Millionen Euro
Aleksandar Pavlovic 90 Millionen Euro
Leon Goretzka 12 Millionen Euro
Tom Bischof 40 Millionen Euro
Konrad Laimer 32 Millionen Euro
Jamal Musiala 100 Millionen Euro
Lennart Karl 60 Millionen Euro
Michael Olise 150 Millionen Euro
Serge Gnabry 18 Millionen Euro
Luis Díaz 70 Millionen Euro
Nicolas Jackson 40 Millionen Euro 
Harry Kane 60 Millionen Euro

Klicken Sie sich in der Bilderstrecke durch die aktualisierten Marktwerte der Bayern-Stars.

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52 Kommentare
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  • Der King vor einer Stunde / Bewertung:

    Sollte er seine Form nicht zeitnah wiedererlangen, ist eine Trennung unumgänglich. Dies wäre bedauerlich für den FC Bayern, da sein Vertrag bis 2030 verlängert wurde. Es ist absehbar, dass er aufgrund der stärker werdenden Konkurrenz vermehrt auf der Bank Platz nehmen wird. Ein Durchspielen über 90 Minuten ist kaum noch vorstellbar, und Auswechslungen während des Spiels sind zu erwarten. Wenn er am Ball ist, mangelt es an seinen gewohnten Fähigkeiten, seinen Toren und seinem Selbstvertrauen. Der aktuelle Leistungsstand ist weit von dem entfernt, was erwartet wird.

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  • BingoMuc am 10.10.2024 06:39 Uhr / Bewertung:

    Kane aktuell sicher kleiner als 100 mio

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  • Play Fair am 11.10.2024 17:21 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von BingoMuc

    :-)

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