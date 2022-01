FC Bayern: Manuel Neuer unter den drei Finalisten bei "The Best - FIFA-Welttorhüter"

Am 17. Januar ehrt die FIFA im Rahmen der "The Best"-Awards wieder die besten Spieler des vergangenen Jahres. Auch Manuel Neuer darf sich Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. Der Kapitän des FC Bayern ist einer von drei Nominierten in der Kategorie Torhüter.

München - Wird Manuel Neuer einmal mehr als bester Torhüter der Welt ausgezeichnet? Der Kapitän des FC Bayern steht erneut unter den drei Finalisten bei der Wahl zum "The Best - FIFA-Welttorhüter". Das gab der Fußball-Weltverband am Mittwochnachmittag bekannt.

Neben Neuer gehören der italienische Europameister Gianluigi Donnarumma von Paris Saint-Germain und der Senegalese Édouard Mendy von Champions League-Sieger FC Chelsea zu den Top drei. Neuer hatte sich den Titel bereits im vergangenen Jahr gesichert und sich dabei gegen Alisson Becker (FC Liverpool) und Jan Oblak (Atlético Madrid) durchgesetzt.

Auch Fans durften abstimmen: Weltfußballer-Titel für Lewandowski?

Die Gewinner der "The Best - FIFA Football Awards" werden am 17. Januar in Zürich gekürt. Wahlberechtigt waren neben einer internationalen Jury, der die amtierenden Trainer und Spielführer aller Männernationalteams angehören, sowie Fachjournalisten auch die Fußball-Fans weltweit, die bis zum 10. Dezember ihre Stimme abgeben konnten.

Die drei Finalisten für die Auszeichnung "The Best - FIFA-Weltfußballer" , bei der sich Titelverteidiger Robert Lewandowski berechtigte Hoffnungen machen darf, werden am Freitag bekanntgegeben.