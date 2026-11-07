FC Bayern: Manuel Neuer patzt und muss verletzt ausgewechselt werden

Manuel Neuer muss gegen Mainz 05 noch vor der Pause verletzt ausgewechselt werden.

Für Manuel Neuer ist sein Rekordspiel schon nach 44 Minuten beendet. Der Kapitän des FC Bayern verletzte sich bei einer Klärungsaktion offenbar am rechten Fuß. Nach einem Freistoß vom Mainzer Nadiem Amiri faustete Neuer beim Herauslaufen am Ball vorbei, Jae-Sung Lee schob zum vermeintlichen 1:1 ein.

Nach Neuer-Patzer: VAR nimmt Mainz-Treffer zurück

Direkt nach der Aktion deutete Neuer an, dass er behandelt werden muss, wenig später wurde Neuer ausgewechselt. Für den 40-Jährigen kam Jonas Urbig in die Partie.

Glück für den FC Bayern allerdings: Lee stand bei Amiris Freistoß knapp im Abseits. Das Tor zählte nach Überprüfung des VAR nicht.

Torwart Manuel Neuer ) wird gegen Torwart Jonas Urbig ausgewechselt. © Torsten Silz (dpa)

In dieser Saison hatte Neuer bereits sieben Pflichtspiele der Bayern verpasst. Zuletzt hatte ihn eine Sehnenreizung am Fuß behindert, diese Verletzung scheint nun möglicherweise wieder aufgebrochen zu sein. Joshua Kimmich hatte die Münchner in der 14. Minute mit 1:0 gegen die Mainzer in Führung gebracht.