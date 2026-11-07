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Spiel gegen Mainz 05: Nächster Rekord für Manuel Neuer beim FC Bayern

Manuel Neuer hat beim Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 die nächste Bestmarke aufgestellt.
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Ältester Bundesliga-Spieler des FC Bayern: Manuel Neuer.
Ältester Bundesliga-Spieler des FC Bayern: Manuel Neuer. © IMAGO/Gerhard Schultheiß

Manuel Neuer ist nun auch der älteste Bundesligaspieler des FC Bayern. Bei der Partie der Münchner am Samstag in Mainz war der Kapitän 40 Jahre und 225 Tage alt. Neuer löste damit Torhüter Bernd Dreher ab, der bei seinem letzten Ligaeinsatz für die Bayern 40 Jahre und 198 Tage alt gewesen war.

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Der älteste Spieler in der Geschichte der Bundesliga ist bislang die Schalke-Ikone Klaus Fichtel mit 43 Jahren und 184 Tagen vor Uli Stein (42 Jahre, 170 Tage). Neuer kann diese Marken nicht mehr erreichen: Der Weltmeister von 2014 wird aller Voraussicht nach am Saisonende seine Karriere beenden. Am 26. März 2027 wird der Bayern-Keeper 41 Jahre alt.

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