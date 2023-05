FC Bayern: Manuel Neuer fliegt schon wieder – und hat sein Comeback in Sicht

Bayerns Torhüter Manuel Neuer macht in der Reha Fortschritte und sagt: "Wir sind alle optimistisch."

München - Diese Bilder dürften jeden Bayern-Fan glücklich machen: Am Mittwochnachmittag veröffentlichten die Münchner auf ihrer Homepage erstmals Fotos von Manuel Neuer (37), die den Torhüter bei seiner Reha an der Säbener Straße zeigen.

Das Positive: Neuer fliegt schon wieder - wenn auch nur auf Matten und nicht auf dem Rasen.

"Es macht Spaß, jeden Tag einen Schritt voranzukommen". sagt Bayern-Torhüter Manuel Neuer über seine Reha. © fcbayern.com

Neuer wird im Juli ins Mannschaftstraining züruckkehren

Dennoch: Nach seinem Schien- und Wadenbeinbruch im Dezember geht es für Bayerns Kapitän deutlich bergauf. "Mir geht es gut. Ich freue mich, jeden Tag an die Säbener Straße zu kommen und dort zu trainieren", sagt Neuer, der nach AZ-Informationen im Juli ins Mannschaftstraining zurückkehren wird.

"Die Reha läuft sehr gut, wir sind zufrieden. Auch die letzten Bilder waren gut. Es macht Spaß, jeden Tag einen Schritt voranzukommen. Wir sind alle optimistisch."

FC Bayern: Kapitän Neuer glaubt fest an Meisterschaft

Neuer kann bereits torwartspezifische Übungen absolvieren, Fahrrad fahren, Kraftübungen durchführen und auf dem Alter-G (Anti-Schwerkraft-Laufband, d.Red.) joggen.

Wenn alles weiter nach Plan laufe, werde er schon bald mit individuellen Übungen auf dem Rasen beginnen, erklärt Neuer, der im Meisterkampf fest an die Münchner glaubt: "Wir haben es jetzt wieder in der eigenen Hand", sagt er vor der Partie in Bremen am Samstag: "Ich bin mir sicher, dass wir Meister werden."