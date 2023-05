Aufsichtsratssitzung verschoben: Zukunft der Bayern-Bosse wird erst Ende Mai entschieden

Entscheidet sich die Zukunft von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic am 30. Mai? Der Aufsichtsrat der Münchner hat seine turnusmäßige Sitzung im zweiten Quartal neu terminiert.

München - Der FC Bayern hat die ursprünglich für den 22. Mai terminierte Sitzung des Aufsichtsrats um eine Woche auf den 30. Mai verschoben.

"Mit der Ansetzung auf einen Sitzungstag nach dem abschließenden Saisonspiel beim 1. FC Köln soll sich die Konzentration bei allen im Verein in der entscheidenden Phase des Meisterschaftsrennens auf das Sportliche fokussieren", teilten die Münchner am Mittwoch offiziell mit.

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic in der Kritik

Das Kontrollgremium, das unter anderem über die Vorstandsposten bestimmt, kommt turnusgemäß einmal im Vierteljahr zusammen.

Vorstandschef Oliver Kahn, der in der Bayern-Krise zuletzt stärker in den Fokus geraten ist, hatte am Sonntag nach dem 2:0-Sieg gegen Hertha BSC zur Aufsichtsratssitzung gesagt: "Wir werden da sehr kritisch miteinander umgehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir alles gut finden, was in den letzten Monaten passiert ist." Neben Kahn ist auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic zuletzt vermehrt in die Kritik geraten.