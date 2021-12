FC Bayern: Lungen-Untersuchung wohl bestanden – Joshua Kimmich meldet sich zurück

Joshua Kimmich hat seine Lungen-Untersuchung offenbar bestanden und arbeitet an seinem Comeback. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern kündigt seine Rückkehr in den Sozialen Medien an.

23. Dezember 2021 - 11:54 Uhr | AZ/dpa

Joshua Kimmich hat sich zuletzt im ZDF-Interview zur Corona-Thematik geäußert. © --/ZDF/dpa/Archivbild