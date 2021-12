Bayern-Stürmer Choupo-Moting für Kamerun beim Afrika Cup

Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting ist vom kamerunischen Nationalverband für den Africa-Cup nominiert worden. Der FC Bayern müsste damit womöglich bis Februar auf den Spieler verzichten.

München - Bundesliga-Spitzenreiter FC Bayern München muss womöglich bis in den Februar hinein auf Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting verzichten. Der 32-Jährige wurde in das Aufgebot Kameruns für den Afrika Cup (9. Januar bis 6. Februar) berufen.

Choupo-Moting für Afrika-Cup nominiert

Choupo-Moting war zuletzt bereits wegen einer Corona-Infektion länger bei den Bayern ausgefallen. Kamerun gehört als Gastgeber des Fußballturniers zu den Mitfavoriten. Zuletzt hatte es immer wieder Spekulationen gegeben, dass die europäischen Top-Clubs ihre afrikanischen Spieler wegen der Corona-Lage nicht freistellen wollen.

Die Bundesliga befindet sich derzeit in der Winterpause, der Rückrundestart findet am 7. Januar statt. Der FC Bayern führt die Tabelle derzeit vor Dortmund und Freiburg an.