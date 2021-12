FC Bayern: Lucas Hernández gegen Dortmund angeschlagen ausgewechselt  Julian Nagelsmann gibt Entwarnung

Gegen Borussia Dortmund muss Lucas Hernández verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nach der Partie gibt Julian Nagelsmann Entwarnung.

München – Lucas Hernández musste beim 3:2-Sieg des FC Bayern bei Borussia Dortmund angeschlagen ausgewechselt werden.

In der 71. Minute blieb Hernández nach einem abgeblockten Schuss von Marius Wolf mit schmerverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Der Franzose wurde auf dem Rasen am Sprunggelenk behandelt. Im Anschluss probierte es der 25-Jährige nochmal, musste dann aber wenige Minuten später humpelnd das Feld verlassen.

Nagelsmann gibt nach dem Spiel Entwarnung

Nach der Partie gab Julian Nagelsmann aber Entwarnung: "Lucas geht's grundsätzlich gut. Seine Auswechslung war eine Mischung aus einer Vorsichtsmaßnahme von mir und dem Fakt, dass ich einen frischen Innenverteidiger mit Speed bringen wollte", sagte der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz.

Für den Franzosen kam Niklas Süle in die Partie. Am Mittwoch steht bereits das nächste Spiel für den FC Bayern auf dem Programm: Im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel der Champions League empfängt der FC Bayern am Mittwoch (21 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) den FC Barcelona in der Allianz Arena.