Im Internet sind erste Entwürfe des vermeintlichen Wiesn-Trikots des FC Bayern aufgetaucht: Ein helles Beige, grüne Streifen und ein umgestaltetes Logo prägen das Design. Adidas verzichtet auf das originale Wappen.

Geht die Diskussion um die Arbeitskleidung der Bayern-Stars in die nächste Runde? Nachdem vor einigen Wochen das Design des neuen Heimtrikots unter den Fans des Rekordmeisters heiß diskutiert wurde und bei einem Großteil auf wenig Gegenliebe gestoßen war, ist nun ein Entwurf der diesjährigen Wiesn-Leiberln aufgetaucht – und auch der sorgt im Netz bereits für Gesprächsbedarf.

Veröffentlicht wurden die Bilder auf der für gewöhnlich gut informierten Plattform "footyheadlines". Die Leibchen sind demnach überwiegend in hellem Beige gehalten, wobei die drei ikonischen Streifen von Ausrüster Adidas an den Ärmeln durch ihren Grünton hervorstechen. Zudem sind die Shirts mit hellgrauen Mustern bedruckt, wie man sie bereits vom Jubiläumstrikot aus diesem Frühjahr kennt. Beim Design hat sich Adidas also an klassischen Trachtenfarben orientiert.

So sieht laut der Plattform "footyheadlines" das diesjährige Wiesn-Trikot des FC Bayern aus. © Footyheadlines

Ein Wermutstropfen aus Fan-Sicht: Der Sportartikel-Gigant aus Herzogenaurach hat laut den veröffentlichten Entwürfen darauf verzichtet, das originale Bayern-Wappen auf die Brust zu drucken. Stattdessen wurde das Logo umgestaltet, einzig das kreisrunde Element mit den bayerischen Rauten ist geblieben.

Komplett umgestaltet: So soll das Bayern-Wappen auf dem Wiesn-Trikot aussehen. © Footyheadlines

Getragen wird das Trikot während der Wiesn, welche dieses Jahr vom 20. September bis 5. Oktober stattfindet.