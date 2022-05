FC Bayern: Lage spitzt sich zu – Robert Lewandowski will nur noch weg

Für Robert Lewandowski ist das Kapitel FC Bayern bereits beendet. Der polnische Stürmerstar möchte so schnell es geht München verlassen, am liebsten in Richtung Barcelona.

26. Mai 2022 - 14:58 Uhr | AZ

Im Torjubel geübt: Robert Lewandowski vom FC Bayern. © imago images/MIS