Zum letzten Bundesligaspiel in diesem Jahr reist der FC Bayern mit großen Verletzungssorgen. Neben Kapitän Neuer fällt in Heidenheim nun auch sein Stellvertreter aus.

Schöne Bescherung: Die mannschaft von Trainer Vincent Kompany kommt kurz vor Weihnachten auf der letzten Rille daher.

Der FC Bayern geht mit personellen Problemen und "wahrscheinlich" ohne Joshua Kimmich in den Jahresabschluss beim Tabellenvorletzten 1. FC Heidenheim am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). Kimmich werde es wohl nicht schaffen, sagte Trainer Vincent Kompany am Samstag.

Kimmichs Verletzungsprobleme

Der DFB-Kapitän leide noch immer an der Blessur am Sprunggelenk, die er sich im November im Einsatz mit der Nationalmannschaft zugezogen hatte. "Wir hatten schon so viele Spiele, irgendwann ist der Schmerz zu viel. Er konnte nicht trainieren diese Woche, hat über die Schmerzgrenze seine Spiele gemacht", sagte Kompany, der Kimmich im Januar "wieder normal" zurückerwartet.

Weitere Ausfälle im Team

Neben dem Mittelfeldboss fallen Manuel Neuer (Oberschenkel), Konrad Laimer (Gelbsperre), Nicolas Jackson (Afrika-Cup) und Sacha Boey (krank) aus. Auch Jamal Musiala fehlt noch. Allgemein hatte sich bereits in den letzten Partien abgezeichnet, dass der FC Bayern zum Ende des Jahres personell und körperlich auf der letzten Rille daherkommt. Selten haben sich die Spieler des Rekordmeisters nach einer bislang furiosen Saison die Winterpause sehnlicher herbeigewünscht.

Rückkehrer im Kader

Allerdings gibt es so kurz vor Weihnachten auch positive Nachrichten aus dem Bayern-Lazarett: Michael Olise ist nach seiner Augen-OP laut Kompany "okay" und dabei. Auch auf Luis Díaz kann er nach dessen Gelbsperre wieder zurückgreifen.