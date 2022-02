FC Bayern: Karl Heinz Rummenigge in Hall of Fame des italienischen Fußballs aufgenommen

Große Ehre für den Ex-Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern: Karl Heinz Rummenigge ist in die Hall of Fame des italienischen Fußballs in Rom aufgenommen worden.

04. Februar 2022 - 09:23 Uhr | AZ/dpa