FC Bayern: Kane-Krimi geht weiter – ein Viererpack in seinem Abschiedsspiel für die Spurs?

Nach dem neuen Angebot für den Stürmer wartet der FC Bayern weiter auf eine Reaktion von Tottenham. Spurs-Boss Daniel Levy ist nach Miami gereist - und Kane erzielt im Testspiel einen Viererpack. Doch es könnte Kanes Abschiedsspiel gewesen sein.

München - Am Sonntagnachmittag schauten die Verantwortlichen des FC Bayern mit bangem Blick nach London: Harry Kane (30), der Wunschstürmer der Münchner, stand tatsächlich in der Startelf der Spurs beim Benefiz-Spiel gegen den ukrainischen Klub Schachtjor Donezk. Und bei Bayern hoffte man freilich, dass nicht Ähnliches passieren würde wie bei Leroy Sané (27) vor vier Jahren.

Kane zeigt bei Benefiz-Spiel, warum ihn der FC Bayern verpflichten will

Der Offensivstar hatte sich 2019 in einem Testspiel von Manchester City das Kreuzband gerissen, der fast schon sichere Wechsel zu Bayern verschob sich dadurch um ein Jahr.

Kane kam am Sonntag unverletzt davon. Wichtig! Und er präsentierte sich in absoluter Weltklasse-Form. Beim 5:1-Sieg der Spurs erzielte Kane vier Tore - eines per Elfmeter, eines per Kopf und zwei in Mittelstürmer-Manier im Strafraum. Kane zeigte einmal mehr, warum Bayern ihn unbedingt verpflichten will. Bei seiner Auswechslung in der 80. Minute gab es von den knapp 57.000 Tottenham-Fans viel Applaus und Standing Ovations. Zuvor hatten sie Kane schon mit Sprechchören gefeiert, um ihn zum Bleiben zu bewegen. "Du bist einer von uns!", sangen die Fans.

Am Freitag hatte Bayern ein verbessertes Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen für den Engländer abgegeben. Tottenham-Boss Daniel Levy ließ diese Offerte nach AZ-Informationen bis Sonntag unbeantwortet. Anfang dieser Woche wird Bayerns Transferkomitee wieder tagen.

Tottenham-Boss Levy trifft sich in Miami wohl auch mit Klubbesitzer Lewis

Levy ist nach Miami gereist, wo seine Familie derzeit Urlaub macht. Er trifft sich dort aber wohl auch mit Klubbesitzer Joe Lewis, der in Florida lebt. Lewis war kürzlich wegen Insiderhandels vom FBI festgenommen worden. Gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von 300 Millionen Dollar wurde Lewis wieder freigelassen. Er soll Levy angewiesen haben, Kane ein Jahr vor Vertragsende 2024 zu verkaufen.

Daher sieht es auch weiter positiv aus, dass der Deal letztlich klappt. Kane ist sich mit Bayern längst einig - und Tottenham hat damit begonnen, den Kader zu verstärken. Vom VfL Wolfsburg kommt Abwehrspieler Micky van de Ven (22) für 50 Millionen Euro, im Sturm soll wohl Argentinien-Talent Alejo Véliz (19/Rosario Central) die Kane-Lücke schließen.

FC Bayern möchte mit Kane wieder um den Champions-League-Titel mitspielen

Für die Spurs war Donezk der letzte Heim-Test vor dem Premier-League-Start beim FC Brentford am kommenden Sonntag. Am Dienstag geht es im letzten Test auswärts gegen den FC Barcelona. Kane könnte da schon nicht mehr dabei sein, wenn es nach den Vorstellungen der Münchner geht. "Harry Kane ist ein hochattraktiver Spieler und würde uns guttun", sagte Präsident Herbert Hainer kürzlich auf der Asientour.

Der englische Nationalmannschaftskapitän soll auch die Chancen in der Champions League erhöhen. Nach dem Titelgewinn 2020 war für die Bayern dreimal nacheinander im Viertelfinale der Königsklasse Endstation. "Damit sind wir nicht zufrieden", betonte Hainer: "Da gibt es sicherlich Potenzial nach oben. Das will Thomas Tuchel heben."

Bayern bleiben im Kane-Poker optimistisch

Der Bayern-Trainer, der mit seinem Team am Montag (17 Uhr/RTL live und im AZ-Livezicker) in einem Testspiel in Unterhaching auf die AS Monaco trifft, gilt großer Kane-Fan. Er und die Münchner Bosse sind optimistisch, dass sie in Kürze endlich den Nachfolger von Robert Lewandowski (34) verpflichten werden.