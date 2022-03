FC Bayern: Kanada qualifiziert sich für die WM  Alphonso Davies flippt aus

Die kanadische Nationalmannschaft hat sich für die WM 2022 in Katar qualifiziert. Bayern-Star Alphonso Davies, der aufgrund seiner Herzmuskelentzündung nicht dabei sein konnte, ist nach Abpfiff zu Tränen gerührt.

München – Die Nationalmannschaft von Kanada hat sich zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für eine Weltmeisterschaft qualifiziert. Im November in Katar will dann auch Bayern-Profi Alphonso Davies dabei sein, auf den das Team wegen seiner Herzmuskelentzündung infolge einer Coronainfektion seit Wochen verzichten musste.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Ohne den 21-Jährigen gewann das Team am vorletzten Quali-Spieltag des Kontinentalverbands Concacaf am Sonntag 4:0 gegen Jamaika und hat die Teilnahme an der WM in Katar zum Ende des Jahres sicher. Die bislang einzige WM mit Kanada war das Turnier 1986 in Mexiko.

Nach WM-Coup: Davies postet zahlreiche Jubel-Videos

Davies, der demnächst wieder voll ins Mannschaftstraining des FC Bayern München einsteigen will, verfolgte die Partie an einem Bildschirm und veröffentlichte nach dem Erfolg zahlreiche Jubel-Fotos und -Videos sowie Glückwünsche in den sozialen Netzwerken. Bei Kanadas Teilnahme vor 36 Jahren war er noch gar nicht geboren.

Alphonso Davies jubelt über Kanadas WM-Teilnahme. © instagram/ alphonsodavies

Cyle Larin (13. Minute) und Tajon Buchanan (44.) erzielten in Toronto vor der Halbzeit die beiden Tore zur beruhigenden Führung für den Tabellenführer. In den Schlussminuten erhöhten Junior Hoilett (82.) und Adrian Mariappa durch ein Eigentor (88.) auf 4:0.