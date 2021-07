FC Bayern: Kader-Präsentation in der Allianz Arena - vor Fans

Anfang August stellt der FC Bayern offiziell seinen Kader für die kommende Saison vor. Die Präsentation findet in der Allianz Arena und vor Fans statt.

Die Bayern stellen ihren Kader für die kommende Saison offiziell in der Allianz Arena vor – vor Fans. (Archivbild)

München - Der FC Bayern wird die offizielle Teampräsentation in der Allianz Arena vor Zuschauern abhalten.

Der deutsche Rekordmeister plant dazu am 4. August (14 Uhr) einen Nachmittag im Stadion inklusive der Vorstellung der Mannschaft, einer Trainingseinheit, diversen Spielchen für die Profis, Interviews und einer Partie eines Bayern-Legendenteams.

Wie viele Fans dürfen zur Präsentation in die Arena?

"Nach über einem Jahr Pandemie und Verzicht auf Stadionbesuche in der Allianz Arena freuen wir uns, unseren Fans im Zuge der Team Presentation einen weiteren Schritt zurück zur Normalität mit der Rückkehr in ihre Arena zu ermöglichen – natürlich mit Schutz- und Hygienekonzept", wird Marketing-Vorstand Andreas Jung in einer Mitteilung zitiert.

Fans können sich für Eintrittskarten bewerben – wie viele Zuschauer an dem Tag in die Arena dürfen, das präzisierte der Verein am Freitag nicht.