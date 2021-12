FC Bayern: Julian Nagelsmann im Stylecheck von Peyman Amin

Bayern-Trainer Nagelsmann sorgt in dieser Saison mit auffälligen Outfits für Aufsehen. Im AZ-Check zieht Style-Experte und Model-Agent Peyman Amin eine Zwischenbilanz: "Alles ein wenig reduzieren".

Amins Urteil: "Mit diesem Look gewinnt er keinen Fashion-Award. Dann lieber ganz schwarz."

Amin: "Einfach zu bunt und verspielt. Es gibt schönere Trainingsanzüge, am besten einfarbig: rot oder schwarz." Weiter Outfits und die Bewertungen durch den Style-Experten zum Durchklicken.

München - Er ist mit dem FC Bayern souveräner Herbstmeister in der Bundesliga geworden, auch in der Gruppenphase der Champions League konnte bislang kein Team mit den Münchnern mithalten: sechs Spiele, sechs Siege. Aber hat Julian Nagelsmann (34), der Trainer und Taktik-Experte, in puncto Kleidungsstil auch schon Königsklassen-Niveau erreicht?

Fakt ist: Seit Pep Guardiolas Bayern-Zeit (2013 bis 2016) hat kein Bundesliga-Coach für mehr Aufsehen mit seinen Outfits gesorgt als Nagelsmann. Der gebürtige Landsberger, der einst in der Jugend des TSV 1860 spielte, probiert gern neue Sachen aus - bei seiner Kleidung, aber nicht nur dort. Zum Training kam er auch schon auf dem E-Skateboard angesaust.

Style-Experte sieht bei Nagelsmann noch Nachholbedarf

Ist Nagelsmann der coolste Bayern-Trainer der Historie? Bei seiner Kleiderwahl hat der Coach in jedem Fall noch Verbesserungsbedarf - das meint Style-Experte und Model-Agent Peyman Amin, der unter anderem durch die Fernsehshow "Germany's Next Topmodel" bekanntwurde.

"Julians Style hat viel Schatten, aber auch Lichtblicke. Er sollte lieber alles ein wenig reduzieren und sich vor allem eher für eine Farbe entscheiden", sagt Amin in der AZ: "Falls er einen Anzug trägt, dann empfehle ich ihm schwarz oder dunkle Töne, falls sportlich, dann sollte er zum FC Bayern Farbe bekennen und sich rot anziehen."

So wie am 16. Spieltag bei der Partie in Stuttgart (5:0), als Nagelsmann eine rote Weste präsentierte. Amin, selbst großer Bayern-Fan, war von diesem Outfit nicht restlos überzeugt. Generell sieht er Nagelsmann kleidungstechnisch noch nicht auf Guardiola-Niveau. "Im Gegensatz zu Pep muss Julian seinen eigenen Stil noch finden", sagt Amin: "Pep hat stets einen sehr eleganten und stilvollen Style."

"Stets elegant und stilvoll": Amin über Pep Guardiola. © picture alliance / dpa

Es werde daher für Nagelsmann schwierig, Guardiola "eines Tages das Wasser zu reichen, aber wenn er sich meine Tipps zu Herzen nimmt, dann ist es nur eine Frage der Zeit", ergänzt Amin lächelnd.

