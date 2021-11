FC Bayern: Julian Nagelsmann geht von Rückkehr auf die Trainerbank gegen Benfica Lissabon aus

Beim Abschlusstraining des FC Bayern hat Julian Nagelsmann noch gefehlt. Beim Champions-League-Heimspiel gegen Benfica Lissabon sitzt der Coach der Münchner wohl aber wieder auf der Trainerbank.

München - Julian Nagelsmann kehrt am Dienstagabend wohl auf die Trainerbank des FC Bayern zurück!

"Mir geht es gut. Ich denke und hoffe, dass der Test morgen negativ sein wird, dann werde ich auch wieder dabei sein können", sagte der Bayern-Coach am Dienstag auf der Pressekonferenz. "Der letzte PCR-Test vor fünf Tagen war schon grenzwertig. Die Schnelltests in den letzten Tagen waren alle negativ.“

Zuvor hatte bereits Alphonso Davies eine Rückkehr von Nagelsmann angedeutet.

"Wir sind glücklich, dass der Trainer zurück und gesund ist. Wir haben ihn vermisst", sagte der Linksverteidiger auf der PK.

Das Abschlusstraining für das Champions-League-Heimspiel gegen Benfica Lissabon (21 Uhr/Prime Video und im AZ-Liveticker) hatten die Münchner noch ohne ihren Cheftrainer bestritten. Die Einheit auf dem Vereinsgelände wurde erneut von Co-Trainer Dino Toppmöller geleitet.

Goretzka und Hernández beim Abschlusstraining dabei

Beim Abschlusstraining mit dabei waren Leon Goretzka und Lucas Hernández. Nationalspieler Goretzka hatte am Samstag beim 5:2 der Bayern in der Bundesliga gegen Union Berlin wegen einer Fleischwunde am Fuß gefehlt.

Hernández musste in Berlin nach einem Schlag auf den Fuß angeschlagen ausgewechselt werden. Nach einer Knieverletzung mischte auch Ersatztorwart Sven Ulreich beim Training wieder mit.

Die Bayern können am vierten Gruppen-Spieltag bereits mit einem Unentschieden den Einzug ins Achtelfinale frühzeitig perfekt machen. Beim 4:0-Hinspielsieg vor zwei Wochen in Lissabon hatte Nagelsmann erstmals wegen seiner Corona-Infektion im Stadion gefehlt.