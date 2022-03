FC Bayern: Julian Nagelsmann befördert Kingsley Coman in den Mannschaftsrat

Auf dem Platz ist Kingsley Coman derzeit nicht aus der Mannschaft des FC Bayern wegzudenken, doch auch daneben nimmt der Franzose eine wichtige Rolle ein. Nun ist er von Julian Nagelsmann wohl sogar in den Mannschaftsrat befördert worden.

München - Große Ehre für Kingsley Coman: Laut einem Bericht der "SportBild" ist der Franzose von Kingsley Coman in den fünfköpfigen Mannschaftsrat des FC Bayern befördert worden und zählt damit zum Führungszirkel innerhalb der Mannschaft. Zuvor hatte den Platz David Alaba inne, der im vergangenen Sommer zu Real Madrid wechselte.

Grund für die Beförderung durch Trainer Julian Nagelsmann war demnach die positive Entwicklung des französischen Nationalspielers. Coman hatte sich im vergangenen Jahr einem Eingriff am Herzen unterzogen. Seit er sich davon erholt hat, spielt der 25-Jährige groß auf und ist aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken.

FC Bayern: Darum ist der Mannschaftsrat so wichtig

Neben Coman gehören mit Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller, Robert Lewandowski und Joshua Kimmich vier unverzichtbare Führungsspieler zu dem inoffiziellen Gremium innerhalb der Mannschaft. Dieser dient für Trainer Nagelsmann als erste Anlaufstelle, wenn er sich nach Stimmungen und Problemen innerhalb des Teams erkundigt. Darüber hinaus verhandelt der Mannschaftsrat auch die Prämien für das Abschneiden in DFB-Pokal und Champions League.

Für Coman ist innerhalb des Mannschaftsrats eine besondere Rolle vorgesehen. Als dienstältester Franzose des Teams soll der Flügelspieler, er mittlerweile auch gut deutsch spricht, als Bindeglied zu seinen Landsleuten fungieren. Insgesamt gibt es sieben Franzosen im Kader des Rekordmeisters.

Kingsley Coman wurde immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen

Ohnehin zählt der 25-Jährige zu den dienstälteren Spielern beim Rekordmeister. Coman war im Sommer 2015 zunächst für zwei Jahre auf Leihbasis von Juventus Turin verpflichtet worden und 2017 wurde für eine Ablöse von 20 Millionen Euro fest an die Münchner gebunden. Auch aufgrund zahlreicher Verletzungen konnte er sich in seinen ersten Jahren nicht wirklich in der Startelf etablieren.

Unter Nagelsmann ist der Siegtorschütze im Champions-League-Finale von 2020 aber nicht mehr aus der ersten Mannschaft wegzudenken. Mitte Januar verlängerte er seinen Vertrag bei den Bayern langfristig bis 2027.