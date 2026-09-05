FC Bayern: Jamal Musiala sitzt in Gelsenkirchen auf der Bank

Nachdem Jamal Musiala die ersten drei Pflichtspiele der Saison verpasst hatte, steht er auf Schalke wieder auf dem Spielberichtsbogen. In Gelsenkirchen nimmt Musiala zunächst auf der Bank Platz.

Gelsenkirchen

Jamal Musiala steht beim Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern München auf Schalke wieder im Kader der Münchener. Der 23-jährige Nationalspieler taucht als einer der 20 Spielern auf dem Spielberichtsbogen des FC Bayern auf. Der Offensivspieler nimmt in Gelsenkirchen zunächst auf der Bank Platz.

Musiala ist an einer neurologischen Dysfunktion erkrankt, die zu sogenannten Absencen führen kann. Bei den beiden Testspielen in der Saisonvorbereitung gegen RB Leipzig und den 1. FC Heidenheim war der Nationalspieler auf dem Feld zusammengebrochen. Wegen der Dysfunktion hatte der Jungstar zuletzt den Supercup gegen Borussia Dortmund, den Bundesliga-Auftakt gegen den VfB Stuttgart und das DFB-Pokal-Spiel in Osnabrück verpasst.

Vor dem Auswärtsspiel auf Schalke hatte Bayern-Trainer Vincent Kompany die Öffentlichkeit darauf vorbereitet, dass es bei Musiala in Zukunft wieder zu einem Anfall auf dem Platz kommen könnte. "Selbst, wenn es mal passieren würde an einem der 40, 50, 60 Spieltage, dann ist es für uns kein großer Alarm mehr", sagte der Belgier.