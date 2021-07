FC Bayern II gewinnt Heimspiel-Premiere

Die Amateure des FC Bayern schwimmen in der noch frischen Regionalliga-Saison weiter auf der Erfolgswelle. Nach dem Sieg im Auftaktspiel konnte das Team von Martin Demichelis auch seine Heimspiel-Premiere für sich entscheiden.

München – Es läuft derzeit beim Reserveteam des FC Bayern. Nach dem gelungenen Saisonauftakt gegen den FC Augsburg II, konnte die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis auch das erste Heimspiel für sich entscheiden.

Bei hochsommerlichen Temperaturen im Grünwalder Stadion wurde am Freitagabend der SV Heimstetten mit 1:0 bezwungen. Matchwinner war Timo Kern, der bereits in der 17. Spielminute den alles entscheidenden Siegtreffer für die Münchner erzielte.

Demichelis muss erneut auf zahlreiche Spieler verzichten

Nach zwei Siegen aus zwei Regionalliga-Partien stehen die Amateure des FC Bayern damit noch mit weißer Weste da und beißen sich an den oberen Tabellenplätzen fest.

Im Vergleich zum Auftaktspiel rückte der österreichische Sommerneuzugang Emilian Metu für Marcel Wenig in die Startformation. Trainer Martin Demichelis musste, wie schon im Spiel gegen den FC Augsburg II, auf zahlreiche Spieler verzichten. Sieben Akteure fehlten wegen Verletzungen und auch die Amateure, die zuletzt bei den Profis mittrainierten, standen dem Argentinier erneut nicht zur Verfügung.

In der zweiten Hälfte konnten die die eingewechselten Justin Janitzek, Grant-Leon Mamedova und Luca Denk ihre Amateure-Debüts feiern.

Teams halten Gedenkminute für Hochwasser-Opfer ab

Vor dem Anpfiff hielten beide Teams eine Gedenkminute ab, um an die Opfer der Hochwasser-Katastrophe, die am vergangenen Wochenende mehr als 150 Menschen in Deutschland das Leben gekostet hat, zu erinnern.

Bereits am Dienstag (19 Uhr) steht für die Amateure des FC Bayern das Gastspiel bei Regionalliga-Aufsteiger Eltersdorf an.