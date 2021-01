FC Bayern II gegen FSV Zwickau: Nachholspiel am 10. Februar

Im vergangenen Dezember hätte der FC Bayern II eigentlich gegen den FSV Zwickau spielen sollen, doch wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Sachsen wurde die Partie abgesagt. Nun steht der Termin für das Nachholspiel im Grünwalder Stadion fest.

München - Das Nachholspiel zwischen dem FC Bayern II und dem FSV Zwickau findet am 10. Februar im Grünwalder Stadion statt, Anpfiff ist um 19 Uhr. Das teilte der deutsche Rekordmeister am Mittwoch mit.

Die Partie zwischen den "kleinen" Bayern und den Sachsen hätte eigentlich am 7. Dezember stattfinden sollen. Doch wegen mehrerer Corona-Fälle beim FSV wurde die Partie kurzerhand abgesagt. In der Woche vor dem Spiel waren vier Spieler von Zwickau positiv auf das Coronavirus getestet worden, woraufhin das Gesundheitsamt eine einwöchige Trainings- und Wettkampfsperre für insgesamt 18 Spieler des FSV verhängt hatte.

Für den FC Bayern II bedeutet die Spielverlegung also eine weitere englische Woche: Vor dem Nachholspiel gegen Zwickau empfangen die Münchner am Sonntag (7. Februar) den KFC Uerdingen, am darauffolgenden Samstag (13. Februar) gastiert die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters beim 1. FC Kaiserslautern.

FC Bayern II gegen Verl wegen Schnee abgesagt

Das für 26. Januar geplante Spiel der Bayern gegen den SC Verl wurde kurzfristig abgesagt. Grund war der massive Schneefall in München. Der Termin für das Nachholspiel steht noch aus.